Zeznania Polki zgwałconej w Rimini

Włoski dziennik "Corriere della Sera" opublikował zeznania Polki zgwałconej w Rimini. Dziennikarze gazety mieli dotrzeć również do zeznań Peruwiańczyka, który tej same nocy również padł ofiarą czterech sprawców. Do brutalnego napadu doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia we włoskim kurorcie Rimini. Polska para, spędzająca wakacje we Włoszech, została napadnięta na plaży. Mężczyznę pobito do nieprzytomności, a kobietę - wielokrotnie zgwałcono. Następnie sprawcy napadli również transseksualistę z Peru, którego również zgwałcili. Czterech bandytów: 20-letniego Kongijczyka, Nigeryjczyka oraz dwóch Marokańczyków w wielu od 15 do 17 lat zostało aresztowanych.

