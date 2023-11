Napad na Polaków w Rimini

1 z 3

Kolejne szokujące informacje po napadzie na Polaków w Rimini! Włoski dziennik "Il Resto del Carlino" zamieścił relację kobiety, która jako pierwsza odnalazła Polaków - ofiary napadu i okrutnego gwałtu w kurorcie nad Adriatykiem. Co mówiła?

Relacja świadka napadu na Polaków w Rimini

Jak podaje portal TVN24.pl, kobieta która pomogła zaatakowanej parze Polaków, to prostytutka. Stała na poboczu drogi, kiedy zauważyła młodych ludzi próbujących przejść przez ulicę. Jej uwagę zwróciło to, że się chwiali. Wydawało się jej, że są tak pijani, że nie mogą stać. Gdy usłyszała, że ją wołają i proszą o pomoc, podeszła do nich.

Mieli zmasakrowane twarze i opuchnięte oczy. Oboje płakali, kobieta nie była w stanie mówić. Miała okropny wyraz twarzy - czytamy relację zamieszczoną na portalu. Mężczyzna miał na sobie samą bieliznę, a kobieta była w jego męskim ubraniu.

Co jej opowiedzieli?

Zobacz też: Jego żonę zgwałciło 4 mężczyzn! "Zachowywali się jak dzikie bestie!" Wstrząsająca relacja Polaka z Rimini