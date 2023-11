2 z 3

Polka i jej partner wciąż przebywają we włoskim szpitalu. Personel zapewnił im doskonałe warunki - łóżka stoją obok siebie, żeby mogli trzymać się za ręce, jest telewizor, komputer z dostępem do internetu, świeże owoce na stoliku, jogurty w lodówce. W takich warunkach Polka szybko wraca do równowagi psychicznej po napadzie.

- Dziewczyna powoli zaczyna otwierać się przed specjalistami, którzy wspierają ją psychologicznie, tłumaczami i nielicznymi odwiedzającymi ją osobami. Zaczęła się także uśmiechać - to znakomita wiadomość, świadcząca o powracaniu do normalności - czytamy na rmf.fm.

Kobieta nie ukrywa jednak, że przesłuchania są dla niej męczące. Wyznała również, czego oczekuje od wymiaru sprawiedliwości.

- Męczy mnie przypominanie tego, co się stało, a politycy, którzy mówią o karze śmierci, instrumentalnie wykorzystują sprawę dla swoich celów. Jakie znowu tortury, jaka kara śmierci? My chcemy tylko, żeby ich aresztowali, i żeby te bestie zapłaciły za to, co zrobiły, żeby móc wrócić do Rimini jako zwykli turyści - powiedziała w wywiadzie dla włoskiej gazety, cytowana przez rmf.fm.

Jak Polka ocenia oświadczenie wiceministra Jakiego?

