W nocy z piątku na sobotą w Rimini we Włoszech doszło do tragicznego wydarzenia - polscy turyści zostali napadnięci podczas wakacyjnego wyjazdu - kobieta została zgwałcona przez napastników, a jej mąż został pobity - donosi Tvn24.pl. Napastnicy pobili męża 26-latki, a następnie na jego oczach gwałcili zbiorowo jego żonę przez kilka godzin! Dopiero nad ranem ich uwolnili. Przed tym napastnicy okradli ich ze wszystkiego. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala.

Napaść w Rimini, kobieta zgwałcona, jej mąż pobity!

Na razie tożsamość napastników nie została ustalona. Włoskie media podają, że gwałciciele pochodzą z Afryki Północnej.

Przekazywane z Włoch informacje o brutalnym przestępstwie na młodej kobiecie i jej mężu są zatrważające. To była cała noc potwornego koszmaru. Polskie służby są w kontakcie z włoskimi władzami. Wierzę, że uda się znaleźć przestępców i wymierzyć im surową karę. Niezależnie od działań włoskiej policji, poleciłem wszcząć w Polsce śledztwo w sprawie tego okrutnego napadu i gwałtu. Polskie państwo i jego służby winny reagować, kiedy Polakom także za granicą dzieje się krzywda – powiedział Polskiej Agencji Prasowej minister Ziobro.

Co jeszcze wiemy o napaści? Wiadomo, że mężczyzna i kobieta wyjechali z innymi rodakami na wakacje. Jednak tego wieczoru wybrali się bez nich na zwiedzanie. Jak podaje Tvn24.pl, w chwili kiedy doszło do napaści byli pod wpływem alkoholu i narkotyków.

