1 z 5

Hejt na przywódcę napadu z Rimini! Po ujawnieniu przez włoskie media danych Kongijczyka, na jego profilu na Facebooku pojawiło się mnóstwo wpisów w języku polskim. Polacy masowo dają wyraz swoim emocjom wobec brutalnego napadu na polską parę oraz Peruwiańczyka, do którego doszło w nocy z 25 i 26 sierpnia w Rimini. Policja ujęła już wszystkich czterech sprawców. Dwóch z nich to urodzeni we Włoszech Marokańczycy, trzeci to Nigeryjczyk. Mają od 15 do 17 lat. Najstarszym z nich, określanym jako przywódca gangu jest 20-letni Kongijczyk, który przebywał we Włoszech legalnie. Co o nim wiemy?

Zobacz też: PILNE! Czwarty sprawca napadu na Polaków w Rimini został zatrzymany!

Przeczytaj w fotogalerii!

Polecamy: PILNE! Dwóch Marokańczyków przyznało się do napaści na Polaków w Rimini! Mają po 17 lat!