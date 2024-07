Ubrania w panterkę wciąż są bardzo modne. W jesiennych kolekcjach pojawiły się między innymi u Vivienne Westwood, która na wybiegach pokazała panterkowe pelerynki.

Panterkowy wzór można nosić jako total look, czyli od stóp do głów. Jednakże taki styl może wyglądać bardzo "zwierzęco", a czasem nawet wulgarnie. Dlatego radzimy wybrać jeden ciekawy dodatek w panterkowy wzór i na nim oprzeć swoją stylizację.

Tej jesieni modna jest nie tylko panterka! Sprawdź w najnowszym Fleszu, jakie jeszcze desenie są teraz na topie!

Specjalnie dla Was zrobiliśmy dla Was przegląd najmodnijszych rzeczy w panterkę. Zobacz w naszej galerii, czy znajdziesz coś dla siebie.



