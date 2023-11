1 z 6

To już! Zakończyliśmy głosowanie w plebiscycie na przebój lata 2017! Oddaliście ponad 1 719 263 głosów, za co serdecznie Wam dziękujemy! Wasze zaangażowanie jest niezwykle ważne nie tylko dla nas, ale i dla artystów, na których dzielnie głosowaliście. Zwycięzca, który otrzyma statuetkę Party.pl za Hit lata 2017, może być jednak tylko jeden!

Top 5 zobaczycie w naszej galerii, a kto zajął miejsca od 6-12? Oto lista:

12. Bajm - Ruchome wydmy - 912

11. Kayah - Po co - 2255

10. Grzegorz Hyży - O Pani!- 3823

9. Ewelina Lisowska - W sercu miasta 4552

8. Sarsa - Volta - 4566

7. Virgin - Sens - 11700

6. Margaret - What You Do - 13354

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy do głosowania w plebiscycie na hit jesieni, który ruszy już niebawem!

