Ostatni dzień Opola - "Od Opola do Opola". Ideą tego koncertu było przypomnienie tego, co działo się w ostatnim roku w polskiej muzyce. Miło było usłyszeć Chylińską i jej "Królową Łez", Kayah i jej "Po co" oraz Anię Dąbrowską i "W głowie". Szkoda tylko, że to wszystko fragmenty teledysków na ekranie podczas wspominek Marka Sierockiego. Tymczasem na scenie gwiazdy śpiewały co chciały - niektórzy aktualne przeboje, inni starsze, jeszcze inni - covery. Bardzo baliśmy się, że Piotr Cugowski z zespołu Bracia będzie śpiewał "Wierzę w lepszy świat" przez 15 minut, tak, żeby opolska publiczność w końcu nauczyła się tekstu. Po 5 minutach na szczęście odpuścił.

Nie do końca wiemy, jaki był zamysł tego koncertu, ale wiemy jedno - Edyta Górniak powinna występować częściej. Utwór "Dziwny jest ten świat" w wykonaniu diwy był absolutnie fenomenalny.

Świetnie wypadła również Ania Wyszkoni, która stale nagrywa nowe płyty. Zaserwowała więc widzom najnowsze piosenki, ale i przebój "Czy ten Pani i Pani" sprzed 8 lat.

