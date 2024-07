Reklama

Statement shirts, czyli koszulki z hasłami, czy nadrukami to coś czego w szafie Rity Ory jest na pęczki. Aktualnie brytyjska gwiazdka przebywa w upalnej Kalifornii, gdzie wciąż lansuje letnie stylizacje i swojego ukochanego dj'a i producenta muzycznego Calvina Harrisa.

Tym razem na zgrabnym grzbiecie artystki zauważyłyśmy szary T-shirt z napisem "Homies Sout Central" Koszulka ta pochodzi z kolekcji popularnego designera Briana Lichtenberga. Koszt tego gadżetu w internecie to ok. 60 dolarów, czyli ok. 180 złotych, oczywiście plus koszt przesyłki. Może to nie najniższa cena za kawałek bawełny, ale jako prezent to doskonałe rozwiązanie.