Polskie celebrytki ulegają, albo też promują modę na dane marki. Kilka lat temu wylansowały biżuterię Lilou, całkiem niedawno - bransoletki Missiu, a teraz pokochały markę Tous. Ostatnio ich kolczyki z kolekcji Bright miała na sobie Anna Czartoryska.

Reklama

Obejrzyj inne rzeczy z szafy gwiazd

Materiały, które zastosowano do stworzenia tej kolekcji to złoto vermail oraz kamienie szlachetne: diamenty, kwarc, ametyst, chalcedon, opal, topaz, fluoryt, a także cytryn. Koszt kolczyków Ani to 1589zł.

Reklama

Zobacz też całą stylizację Ani Czartoryskiej na balu charytatywnym TVN: