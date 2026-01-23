Andziaks i Luka na początku stycznia po raz drugi zostali rodzicami. Od tamtej pory fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne wieści, nagrania i informacje związane z narodzinami drugiej pociechy popularnych influencerów. Małżonkowie chętnie się tym dzielą, ale jedną kwestię wciąż trzymają w tajemnicy - chodzi o imię, które wybrali dla swojego drugiego dziecka. Tymczasem mama Luki na swoim Instagramie zdradziła, jak zwraca się do wnuka!

Andziaks pokazała film z porodu

Przypomnijmy, że Andziaks urodziła synka 7 stycznia 2026 roku. Szczęśliwą nowiną od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych, a fani błyskawicznie zasypali ją gratulacjami i pełnymi ciepła komentarzami. Dokładnie dwa tygodnie po porodzie influencerka opublikowała na swoim kanale na YouTube nagranie, w którym krok po kroku opowiedziała i pokazała, jak przebiegał poród jej drugiego dziecka. Materiał momentalnie wzbudził ogromne zainteresowanie i w ciągu doby od premiery przekroczył milion odsłon.

Jak nazywa się synek Andziaks i Luki? Babcia ujawniła, jak się do niego zwraca

Popularnością cieszą się też materiały publikowane przez najbliższych Andziaks i Luki, którzy są również doskonale znani fanom pary z ich vlogów. W tym gronie jest m.in. mama influencera, Edyta Jankiewicz, która także może pochwalić się potężną armią obserwatorów. Tylko na Instagramie jej losy śledzi ponad 244 tys. internautów.

I to właśnie w tym miejscu Edyta Jankiewicz pochwaliła się pierwszym kadrem ze swoim wnuczkiem. Z kolei z opisu pod zdjęciem dowiedzieliśmy się, jak babcia zwraca się do wnuczka.

Wdzięczność. Na pierwszym zdjęciu Niunio, na drugim Charlotte. Ogromne szczęście móc obchodzić Dzień Babci - przekazała Edyta Jankiewicz

Wszystko wskazuje na to, że imię drugiego dziecka Andziaks i Luki poznamy dopiero za jakiś czas w jednym z ich vlogów. Mimo to nowy post Edyty Jankiewicz zdobył mnóstwo komentarzy od internautów, którzy przesłali szczęśliwej babci gratulacje i ciepłe słowa.

Gratulacje dla babci

Cudownie

Piękna babunia i wnusiu - piszą internauci

