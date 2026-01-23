Wszyscy na to czekali. Teściowa Andziaks pokazała zdjęcie z wnukiem i zdradziła, jak się do niego zwraca
Mama Luki, Edyta Jankiewicz opublikowała na swoim Instagramie pierwszą fotkę z wnukiem. Pod zdjęciem pojawił się opis, w którym wyszło, jak zwraca się do wnuczka. Nowy post spotkał się z błyskawiczną reakcją fanów.
Andziaks i Luka na początku stycznia po raz drugi zostali rodzicami. Od tamtej pory fani z niecierpliwością wyczekują na kolejne wieści, nagrania i informacje związane z narodzinami drugiej pociechy popularnych influencerów. Małżonkowie chętnie się tym dzielą, ale jedną kwestię wciąż trzymają w tajemnicy - chodzi o imię, które wybrali dla swojego drugiego dziecka. Tymczasem mama Luki na swoim Instagramie zdradziła, jak zwraca się do wnuka!
Andziaks pokazała film z porodu
Przypomnijmy, że Andziaks urodziła synka 7 stycznia 2026 roku. Szczęśliwą nowiną od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych, a fani błyskawicznie zasypali ją gratulacjami i pełnymi ciepła komentarzami. Dokładnie dwa tygodnie po porodzie influencerka opublikowała na swoim kanale na YouTube nagranie, w którym krok po kroku opowiedziała i pokazała, jak przebiegał poród jej drugiego dziecka. Materiał momentalnie wzbudził ogromne zainteresowanie i w ciągu doby od premiery przekroczył milion odsłon.
Jak nazywa się synek Andziaks i Luki? Babcia ujawniła, jak się do niego zwraca
Popularnością cieszą się też materiały publikowane przez najbliższych Andziaks i Luki, którzy są również doskonale znani fanom pary z ich vlogów. W tym gronie jest m.in. mama influencera, Edyta Jankiewicz, która także może pochwalić się potężną armią obserwatorów. Tylko na Instagramie jej losy śledzi ponad 244 tys. internautów.
I to właśnie w tym miejscu Edyta Jankiewicz pochwaliła się pierwszym kadrem ze swoim wnuczkiem. Z kolei z opisu pod zdjęciem dowiedzieliśmy się, jak babcia zwraca się do wnuczka.
Wdzięczność. Na pierwszym zdjęciu Niunio, na drugim Charlotte. Ogromne szczęście móc obchodzić Dzień Babci
Wszystko wskazuje na to, że imię drugiego dziecka Andziaks i Luki poznamy dopiero za jakiś czas w jednym z ich vlogów. Mimo to nowy post Edyty Jankiewicz zdobył mnóstwo komentarzy od internautów, którzy przesłali szczęśliwej babci gratulacje i ciepłe słowa.
Gratulacje dla babci
Cudownie
Piękna babunia i wnusiu
