Andziaks pokazała nowe zdjęcie z synem. Zdradziła, co działo się po porodzie
Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, zaledwie kilka dni temu po raz drugi została mamą. Po porodzie niezbyt często odzywa się do fanów na Instagramie, ale teraz zrobiła wyjątek i pokazała wyjątkowy kadr z synkiem.
Andziaks zrobiła niespodziankę swoim fanom na Instagramie. To właśnie tam opublikowała nowe zdjęcie ze swoim malutkim synkiem. Przy okazji możemy zobaczyć, jaka uczta czekała na Andziaks tuż po narodzinach chłopca. Tylko spójrzcie na ten kadr!
Andziaks i Luka po raz drugi zostali rodzicami. Mają syna
Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako Andziaks, od kilku miesięcy szykowała się do narodzin drugiego dziecka. Razem z nią na radosne wieści czekali wszyscy fani, których zromadziła na YouTube.com czy na Instagramie. Dokładnie 7 stycznia okazało się, że drugie dziecko Andziaks jest już na świecie. Ukochany mąż przekazał wspaniałą informację, a później Andziaks pokazała pierwsze zdjęcie syna.
Niestety, do te pory Andziaks i Luka nie ujawnili, jakie imię wybrali dla chłopca.
Andziaks pozuje z synem. Pokazała zdjęcie ze szpitala
Teraz, kilka dni po porodzie Andziaks jest już domu i może w spokoju cieszyć się z narodzin drugiego dziecka. Influencerka wyraźnie ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych, ale ostatnio ujawniła co stało się jeszcze w szpitalu.
Teraz Andziaks zaskoczyła swoich fanów publikując nowe zdjęcie z synkiem. Szczęśliwa mama nie tylko pochwaliła się swoją pociechą, ale również ujawniła, jak wyglądał jej pierwszy posiłek po porodzie.
To była prawdziwa uczta!Pierwszy posiłek po porodzie! Wszystko smakowało bajecznie
Co takiego zjadła Andziaks? Młoda mama zajadała się sushi.
Fani zachwyceni nowym zdjęciem Andziaks
Pod zdjęciem i wpisem Andziaks momentanie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie szczędzą komplementów młodej mamie.
Jak można wyglądać tak pięknie po porodzie?
Wspaniale wyglądasz
Ale pięknie wyglądasz
Tylko spójrzcie na to zdjęcie!
Myślicie, że wkrótce Andziaks zdradzi imię swojego synka?
Zobacz także:
- Andziaks już wróciła do domu po porodzie. Luka kupił żonie "push prezent"
- Andziaks przemówiła po porodzie. Ujawniła, co stało się jeszcze w szpitalu
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.