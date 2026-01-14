Andziaks zrobiła niespodziankę swoim fanom na Instagramie. To właśnie tam opublikowała nowe zdjęcie ze swoim malutkim synkiem. Przy okazji możemy zobaczyć, jaka uczta czekała na Andziaks tuż po narodzinach chłopca. Tylko spójrzcie na ten kadr!

Andziaks i Luka po raz drugi zostali rodzicami. Mają syna

Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako Andziaks, od kilku miesięcy szykowała się do narodzin drugiego dziecka. Razem z nią na radosne wieści czekali wszyscy fani, których zromadziła na YouTube.com czy na Instagramie. Dokładnie 7 stycznia okazało się, że drugie dziecko Andziaks jest już na świecie. Ukochany mąż przekazał wspaniałą informację, a później Andziaks pokazała pierwsze zdjęcie syna.

Niestety, do te pory Andziaks i Luka nie ujawnili, jakie imię wybrali dla chłopca.

Andziaks pozuje z synem. Pokazała zdjęcie ze szpitala

Teraz, kilka dni po porodzie Andziaks jest już domu i może w spokoju cieszyć się z narodzin drugiego dziecka. Influencerka wyraźnie ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych, ale ostatnio ujawniła co stało się jeszcze w szpitalu.

Teraz Andziaks zaskoczyła swoich fanów publikując nowe zdjęcie z synkiem. Szczęśliwa mama nie tylko pochwaliła się swoją pociechą, ale również ujawniła, jak wyglądał jej pierwszy posiłek po porodzie.

To była prawdziwa uczta!Pierwszy posiłek po porodzie! Wszystko smakowało bajecznie napisała Andziaks.

Co takiego zjadła Andziaks? Młoda mama zajadała się sushi.

Fani zachwyceni nowym zdjęciem Andziaks

Pod zdjęciem i wpisem Andziaks momentanie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie szczędzą komplementów młodej mamie.

Jak można wyglądać tak pięknie po porodzie?

Wspaniale wyglądasz

Ale pięknie wyglądasz komentują internauci.

Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Myślicie, że wkrótce Andziaks zdradzi imię swojego synka?

Zobacz także: