W ostatnich tygodniach polska publika miała okazję zapoznać się z długo wyczekiwanym serialem produkowanym przez Amazon o życiu Dody. Ze względu na nieoceniony udział artystki w polskim show-biznesie, w produkcji wspomniano również o innych postaciach estrady, w tym o Edycie Górniak. Niektóre sceny sprawiły, że teraz Doda i Edyta Górniak wymieniają się w mediach uszczypliwymi komunikatami. O co poszło?

Doda odpowiada na słowa Górniak

W jednym z ostatnich wywiadów dla Świata Gwiazd Doda została zapytana o żal, który Edyta Górniak ma żywić do niej po tym, jak jej postać została przedstawiona w dokumencie "Doda". Gwiazda nie ukrywała, że dotarły do niej te słowa i skomentowała wprost:

To jest dla mnie jakaś dziecinada. Ja naprawdę nie wiem jak mam już z nią prowadzić komunikację. Nie mam do niej żadnej złej krwi. Naprawdę staram się podchodzić z jakąś cierpliwością do tych słów.

W tej samej wypowiedzi Doda odniosła się do dokumentu o swoim życiu, zwracając uwagę na fakt, że ze względu na produkowanie serialu przez Amazon, nie na wszystko miała wpływ, a w dodatku materiały o Górniak w nim zawarte pochodzą z realnych, telewizyjnych archiwów.

Ale ja nie jestem w stanie produkcji Amazona wmawiać, że archiwum, które odgrzebali powinno być w takiej kolejności, żeby Edycie pasowało. Była przeszłość jaka była. Ciężko ją kwestionować. Zaprzeczać jej też. Więc idziemy dalej.

Doda o przeszłych doświadczeniach z Górniak

Przypomniała też sytuację z 2024 roku, kiedy to Doda i Górniak pogodziły się w "TzG". Po tym wydarzeniu wokalistki poszły nawet na wspólna kolację, udowadniając, że ich konflikt został zażegnany. Mimo ostatnich medialnych komentarzy Górniak, Doda otwarcie przyznała, że nie zamierza tworzyć między nimi kolejnego spięcia.

Przecież podałyśmy sobie ręce, możemy tylko wyciągnąć lekcje z tej przeszłości. Więc idziemy dalej. Nie zakłamywać tego co było i po prostu myśleć, jak nie popełniać tych błędów z tamtych lat. A nie na nowo wymyśleć jakieś kosy. Ja im nie ulegnę. Ja tak jak powiedziałam, jeżeli ona źle się z tym czuje, to przykro mi, bo będzie musiała jakoś z tym żyć. No ja mam chill podsumowała Doda.

