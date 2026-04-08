Edyta Górniak w ostatnich latach swojej kariery skupia się na szczerości i otwartości względem swoich fanów. We wtorkowy wieczór gwiazda postanowiła podzielić się z gronem swoich obserwatorów szczerym wyznaniem, odnosząc się zarówno do swojego stanu zdrowia, jak i najbliższych zobowiązań zawodowych. Na co mogą liczyć fani wokalistki?

Edyta Górniak przekazała pilny komunikat. Chodzi o stan zdrowia

Edyta Górniak została ogłoszona jedną z większych gwiazd gali On Air Music Awards 2026 w Katowicach transmitowanej na żywo w telewizji na kanale TVN 9 kwietnia. Celem wydarzenia jest uhonorowanie polskich twórców muzyki, którzy szczególnie zostali docenieniu w radiostacjach w ostatnim roku. Na scenie mają pojawić się również Doda, Maryla Rodowicz, Zalia, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Feel, Grzegorz Hyży, a także Roxie Węgiel, która ostatnio zaskoczyła w białej sukni z mężem u boku.

Niestety, Górniak na dwa dni przed wydarzeniem odwołała swoją obecność na muzycznym wydarzeniu, zwracając się bezpośrednio do fanów.

Kochani, z ogromnym smutkiem jestem zmuszona przekazać wam informację, że nie będę mogła wystąpić podczas czwartkowego koncertu w ramach festiwalu On Air poinformowała Górniak.

Swoją decyzję uzasadniła stanem zdrowia, który wpłynąłby na niedopuszczalną dla diwy jakość wykonu podczas występu na żywo.

Decyzja ta podyktowana jest względami zdrowotnymi, które niestety uniemożliwiają mi występ w takiej formie, jakiej oczekuję od siebie i na jaką zasługujecie dodała Edyta.

Edyta Górniak otworzyła nowy rozdział w karierze

Górniak w oświadczeniu przyznała, że jedyną formą jej występu podczas czwartkowej gali przy obecnym stanie zdrowia byłoby zaśpiewanie z tzw. playbacku, co jest dla niej niedopuszczalne.

W obecnej sytuacji mogłabym pojawić się na scenie jedynie w pełnym playbacku, co byłoby absolutnie najgorsze dla mnie w przypadku premierowego wykonania nowego singla 'Superpower', na którego premierę tak długo czekaliśmy i który jest dla mnie niezwykle ważny.

Co więcej, gwiazda wspomniała, że premierą filmu dokumentalnego o swoim życiu i wydaniem utworu "Superpower" symbolicznie otworzyła nowy rozdział w swojej karierze.

Bywały różne okoliczności i warunki w przeszłości, ale filmem i singlem otworzyłam nowy rozdział i chcę już tylko dzielić się z wami muzyką na żywo, kiedy mogę mieć szczery kontakt z publicznością i mnożyć piękne emocje. W tej chwili jest to niemożliwe wyznała Górniak.

Edycie Górniak życzymy dużo zdrowia.

Zobacz także: