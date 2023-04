"Przychodzę do Was z takim ogłoszeniem dosyć ważnym" - zaczęła Małgorzata Rozenek. Jak się okazało, dzięki interwencji fanów gwiazda dowiedziała się, że ktoś bezprawnie wykorzystuje jej wizerunek.

Małgorzata Rozenek regularnie odzywa się do swoich fanów na Instagramie i chętnie dzieli się z nimi swoim życiem. Tym razem jednak gwiazda wystosowała do nich ważny apel. Jak się okazało, jej wizerunek został wykorzystany do pewnej podejrzanej reklamy, z którą żona Radosława Majdana oczywiście nie ma nic wspólnego. Sprawa jest naprawdę poważna i Małgorzata Rozenek postanowiła dłużej nie zwlekać - postanowiła ostrzec swoich fanów, aby pod żadnym pozorem nie wchodzili w podejrzane linki z jej wizerunkiem. Sprawdźcie szczegóły.

Małgorzata Rozenek apeluje do fanów: "Chciałam Was ostrzec przed tymi oszustami"

Małgorzata Rozenek należy do grona najpopularniejszych kobiet w polskim show biznesie, a co za tym idzie gwiazda ma na swoim koncie wiele reklam i kampanii dla popularnych marek z różnych branż. Ale niestety, ogromna popularność żony Radosława Majdana powoduje również, że niektórzy bezprawnie wykorzystują jej wizerunek do podejrzanych reklam. Tak się stało również i tym razem.

Instagram/Małgorzata Rozenek

Po sygnałach od internautów, gwiazda postanowiła zareagować i zaapelować do swoich obserwatorów, aby nie klikali w podejrzane linki z jej wizerunkiem, które w ostatnim czasie pojawiają się w Internecie.

- Słuchajcie, przychodzę do Was z takim ogłoszeniem dosyć ważnym, ponieważ od jakiegoś czasu, od kilku dni zgłaszacie mi wykorzystanie mojego wizerunku i to byłaby tak naprawdę połowa kłopotu, gdyby nie to, że wykorzystuje się wizerunek nie tylko mój, ale też moich dzieci do tego, aby reklamować jakieś oszustwo finansowe. Chcę, żebyście byli absolutnie pewni, że nie mam z tym nic wspólnego, że uważam, że to jest fake. Nie współpracuję z tą firmą. Co więcej, bardzo trudno mi ocenić, jak niebezpieczne jest to, co niby "reklamuje", więc chciałam Was uprzedzić i chciałam Was ostrzec przed tymi oszustami, którzy używając moich nagrań rekomendują jakieś systemy finansowe - zaczęła gwiazda.

Instagram/Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek w dalszej części swojego InstaStories jeszcze raz wyraźnie podkreśliła, że nie ma nic wspólnego z podejrzaną reklamą.

- Bardzo Was proszę, nie klikajcie w te linki, nie wchodźcie na tę stronę. Wrzucam Wam tutaj przykładowe zdjęcia, przykładowe zdjęcia tych stron, na które proszę, żebyście nie wchodzili. Dziękuję za Wasze zgłoszenia, bo to dzięki Wam wiem o tym, że to się tak często wyświetla. [...] Chciałam raz jeszcze bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie mam z tym nic wspólnego - przyznała Małgorzata Rozenek.

Mamy nadzieję, że sprawa zostanie szybko rozwiązana i gwiazda już nigdy więcej nie będzie musiała mierzyć się z tego typu problemem.