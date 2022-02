Anna Mucha podczas relacji na InstaStories pokazała, jak spędza przerwy na planie "M jak miłość" i nie ukrywała rozczarowania i zdenerwowania tym, co zobaczyła. Okazuje się, że aktorka, która w serialowym hicie Telewizyjnej Dwójki wciela się w Magdę, w czasie wolnym od zdjęć wybrała się na spacer do lasu, ale to, co w nim znalazła mocno ją przeraziło. Sprawdźcie, co powiedziała Anna Mucha i co takiego znalazła w lesie!

Anna Mucha oburzona podczas przerwy na planie "M jak miłość"

Anna Mucha już od wielu lat jest jedną z największych gwiazd "M jak miłość". Ostatnio artystka podczas relacji na InstaStories pokazywała swoim fanom kulisy pracy na planie serialu, ale dopiero to, co wydarzyło się w przerwie między kolejnymi ujęciami, wywołało w aktorce największe emocje. Anna Mucha zdradziła, że w przerwie wybrała się do pobliskiego lasu, a tam już po kilku minutach znalazła całkiem sporo śmieci.

Ja w tej chwili w ramach oczekiwania wybrałam się na spacer, tu w tej okolicy, na spacer wokół naszego siedliska. Zobaczcie ile śmieci zdazylam zebrac w ciagu kilku minut spaceru- mowila Mucha. Ja nie bede się zastanawiac jakim trzeba byc prymitywem, idiotą, barbarzyńcą, głupkiem, kretynem, żeby zostawiać butelki plastikowe i śmieci po sobie w lesie- dodała.

Anna Mucha nie ukrywała oburzenia zachowaniem ludzi, którzy wyrzucają śmieci w lesie. Aktorka postanowiła pozbierać wszystkie butelki i inne rzeczy. Gwiazda pokazała, co znalazła podczas spaceru.

Musimy przyznać, że wcale nie dziwimy się tak mocnej reakcji Anny Muchy, ten widok pustych butelek i śmieci przeraża.

To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda "M jak miłość" sprząta po innych. Latem 2019 roku Anna Mucha pokazała, ile śmieci zebrała po turystach wypoczywających na plaży.

