Anna Mucha pokazała zdjęcia z 40. urodzin partnera, Jakuba Wonsa. Ale to była impreza! 

Anna Mucha z dziećmi i partnerem wybrała się do teatru. Widać, że miłość w związku gwiazdy "M jak miłość" i Jakuba Wonsa kwitnie! Spójrzcie tylko na ich wspólne zdjęcia. Paparazzi "przyłapali" Annę Muchę w towarzystwie najbliższych po wyjściu ze Sceny Relax w Warszawie, gdzie razem obejrzeli spektakl dla dzieci. Anna Mucha z dziećmi i partnerem w teatrze Na początku czerwca tego roku w mediach pojawiły się zdjęcia z randki Anny Muchy z tajemniczym mężczyzną. Szybko okazało się, że tajemniczym mężczyzną jest Jakub Wons, aktor i syn Grzegorza Wonsa. Co więcej, magazyn "Flesz" poinformował, że to wcale nie jest początek związku aktorskiej pary- Anna Mucha i Grzegorz Wons są razem już blisko rok. Nie ukrywali się, po prostu wcześniej żaden paparazzi ich nie "ustrzelił" – zdradził "Fleszowi" znajomy pary. Dziś w mediach coraz częśćiej pojawiają się zdjęcia zakochanej pary. Ostatnio mogliśmy zobaczyć, jak spędzili romantyczną randkę, a teraz para w towarzystwie dzieci Anny Muchy wybrała się do teatru. Widać, że syn i córka aktorki polubili nowego partnera swojej mamy! Zobacz także: Anna Mucha na randce z Jakubem Wonsem! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliśmy