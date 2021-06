Wraca Polsat SuperHit Festiwal! Wśród gwiazd m.in. Doda, Szpak, Kozidrak, Sanah, Steczkowska... 

To świetna wiadomość dla fanów polskiej muzyki. Po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem wraca Polsat SuperHit Festiwal! Już 25 i 26 czerwca w Polsacie zobaczymy wielki telewizyjny festiwal w Operze Leśnej w Sopocie z udziałem takich gwiazd jak Doda, Michał Szpak, Justyna Steczkowska, Kayah, Kortez, Sanah, Viki Gabor, Golec Orkiestra, Paweł Domagała, Bajm i Beata Kozidrak czy Kayah! Poznajcie dokładny program Polsat SuperHit Festiwal!

Zobacz także: QUIZ! 25 lat na scenie! Jak dobrze znasz utwory Justyny Steczkowskiej? Sprawdź!

Wraca festiwal w Polsacie! 25 i 26 czerwca w Sopocie największe polskie gwiazdy!

Festiwal miał pierwotnie odbyć się w dniach 4-6 czerwca, jednak w związku z obostrzeniami termin musiał zostać zmieniony. Na szczęście organizatorom udało się i już za jakiś czas zobaczymy Polsat SuperHit Festiwal, który zostanie podzielony na dwie części!

W piątek, 25 czerwca, odbędzie się wielki koncert z przebojami Beaty Kozidrak i zespołu Bajm, ale również Sopocki Hit Kabaretowy pod hasłem „Śmiech to zdrowie!” z udziałem takich kabaretów jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikoff, Kabaret Czesuaf, Grupa MoCarta.

Zobacz także: Zakochana Beata Kozidrak zdradza, kim jest jej nowy partner! Pierwszy raz powiedziała o nim tak dużo

W sobotę, 26 czerwca, usłyszmy największe polskie przeboje oraz recital zespołu ENEJ z okazji 10-lecia od wygranej w show "Must be the music"! Na scenie pojawią się także sanah, Justyna Steczkowska, Doda, Michał Szpak, Kayah, Viki Gabor, Ira, Kortez, Sławomir, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Gromee, Pectus oraz Golec Orkiestra.

Zobacz także: QUIZ! Jej hity nuci cała Polska! Jak dobrze znasz utwory Sanah? Sprawdź się

Tomasz Zukowski/East News

Do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Tęsknili za festiwalem widzowie Polsatu oraz artyści. I udało się. Pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok, czyli Beatę Kozidrak wraz z Bajmem, którzy wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty. A potem proponujemy Sopocki Hit Kabaretowy z udziałem najlepszych kabaretów takich jak: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak a całość poprowadzi Piotr Bałtroczyk. To artyści, którzy gwarantują ogromną dawkę, jakże potrzebnego nam w czasie pandemii, humoru. Drugi dzień to wyłącznie przeboje tych, którzy zdobywali na tej scenie Bursztynowe Słowiki, sprzedali najwięcej płyt oraz których utwory były najczęściej grane w radiu. Wystąpią także gwiazdy, które ze względu na 60. rocznicę sopockich festiwali mają z tym miejscem specjalne wspomnienia. Udało nam się zaprosić na festiwal naprawdę elektryzujących publiczność artystów: sanah, Pawła Domagałę, Viki Gabor, Kayah, Andrzeja Piasecznego, Korteza i wiele, wiele innych muzycznych gwiazd. Zapewniam państwa, że zgromadzenie tylu znakomitych muzyków nie było łatwe – po półtorarocznej przerwie worek z koncertami wprost się rozsypał – zdradza kulisy Festiwalu Nina Terentiew, Dyrektor Programowa Polsatu

VIPHOTO/East News

W Sopocie pojawią się także Michał Szpak i Doda. Ci artyści zawsze przygotowują spore show na scenie. Czy tak też będzie tym razem? Z pewnością! Na czyj występ czekacie najbardziej?