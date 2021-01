Wystarczył rok, żeby najpopularniejszą polską artystką została Sanah. Zaczęło się od "Szampana", "No sory", ale chyba każdy zna tą "Melodię". A skoro Zuzanna Jurczak, bo tak właśnie nazywa się Sanah, tworzy hit za hitem, to my mamy dla wszystkich wiernych fanów QUIZ!

Jak dobrze znacie twórczość Sanah? Sprawdźcie się!

Zobacz także: Jej hity "Szampan" i "Melodia" śpiewa cała Polska! Kim jest 23-letnia Sanah? Poznajcie ją bliżej!