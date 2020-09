Choć ciężko w to uwierzyć, Justyna Steczkowska świętuje 25-lecie pracy artystycznej! Jej wielka kariera zaczęła się od programu "Szansa na sukces", a kropką nad i był potem wygrany festiwal w Opolu. I to właśnie tam Justyna będzie świętować swój jubileusz! Na sobotnim koncercie artystka wykona medley swoich największych hitów, o które pytamy w naszym QUIZIE! Jej show będzie zapowiedzią wielkiej trasy koncertowej, w którą ruszy już w przyszłym roku (jeśli koronawirus nie pokrzyżuje jej planów). Planowanych jest aż 25 koncertów z 25 niezwykłymi gośćmi! Zanim to wszystko - jubileusz Justyny Steczkowskiej w Opolu oraz nasz QUIZ!

Czas start!

Zobacz także: Justyna Steczkowska rapuje w #hot16challenge i nominuje Dodę oraz Edytę Górniak! "Przekażmy sobie znak pokoju"