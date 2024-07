Finały wszystkich najważniejszych show za nami. W ubiegłym tygodniu mogliśmy poznać zwycięzców takich show jak "Mam talent", "The Voice of Poland" czy "SuperSTARcie". Każdy z nich dostarczył widzom mnóstwa emocji. Przypomnijmy: Natasza Urbańska wygrała SuperSTARcie. Znana gwiazda podważyła jej umiejętności

Po ich odpadnięciu każda ze stacji zaczęła analizować wyniki oglądalności poszczególnych programów i wpływy z reklam. Jak podają wirtualnemedia.pl najwięcej dla swojej stacji, bo aż 48,3 mln złotych zarobił Mam Talent w TVN. Jego średnia oglądalność wynosiła 3,38 mln, czyli co prawda o 200 tysięcy widzów mniej niż w zeszłym sezonie, ale to nie przeszkodziło zająć stacji pierwszego miejsca w paśmie. Finałowy odcinek obejrzała zaś rekordowa liczna osób - aż 3,92 mln. TVN zdecydował się na kolejną edycję.

W tym sezonie The Voice of Poland zatrudniło dwie największe diwy polskiej sceny - Edytę Górniak i Justynę Steczkowską. Ta decyzja była opłacalna. Piąty sezon show oglądało średnio 1,93 mln osób, co dało TVP 2 aż 13,28 mln zł wpływów z reklam. Najsłabiej zaś wypadło "SuperSTARcie" - średnia oglądalność nowego show, podobnie jak jego finału, to tylko 1,1 mln widzów, a wpływy reklamowe wyniosły zaś 8,2 mln zł.

Które z show oglądaliście najchętniej?

