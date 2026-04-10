Takich scen w "Królowej przetrwania" nikt się nie spodziewał. Za nami ostre kłótnie, spiski, morze wylanych łez i nieoczekiwany powrót do programu Agnieszki Grzelak, która uprzednio została jednogłośnie wyeliminowana z show. To jednak jedynie było przysłowiową "wodą na młyn" i zapowiedzią tego, co stało się tuż po emisji programu. W sieci zawrzało, a sympatycy surwiwalowego hitu TVN wprost zarzucają produkcji "wpadkę".

Powrót Agnieszki Grzelak do "Królowej przetrwania" wywołał burzę w sieci

W "Królowej przetrwania" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Podział pomiędzy drużynami jest jeszcze bardziej widoczny, jednak takich scen, nie spodziewał się chyba nikt. W najnowszym odcinku po ostrej wymianie zdań między Iloną Felicjańską i Mają Rutkowski, panie postanowiły zawiązać sojusz z koleżanką z przeciwnej drużyny, jednak w zbliżonym wieku. Monika Jarosińska i Ilona Felicjańska gorzko oceniły młodsze uczestniczki "Królowej przerwania", umawiając się na ich wspólną eliminację i pozbycie się z gry "najsilniejszych ogniw".

Co ciekawe, ich plany może jednak pokrzyżować nieoczekiwany powrót do programu jednej z byłych uczestniczek. Po tym, jak Natalia "Natalisa" Sadowska dzięki indywidualnej wygranej w teście wiedzy i napisaniu wypracowania i Sri Lance, mogła zdecydować czy przywróci do gry Dominikę Tajner czy też Agnieszkę Grzelak, które zostały usunięte z show podczas ostatniej eliminacji, do programu powróciła YouTuberka.

Tuż po emisji odcinka w sieci zawrzało. Widzownie nie kryli oburzenia przywróceniem do "Królowej przetrwania" Agnieszki Grzelak, jednak największe emocje wzbudził fakt, iż zajmie ona miejsce innej uczestniczki. By tego było mało, niektórzy zarzucają produkcji zbytnie manipulowanie grą, a nawet "zaliczenie wpadki", a wszystko przez jeden szczegół.

Produkcja "Królowej przetrwania" w ogniu krytyki. Widzowie wprost mówią o wpadce

Tuż po tym, jak Agnieszka Grzelak powróciła do "Królowej przetrwania", w sieci nie zabrakło głosów od widzów, który wprost komentowali, iż taki obrót spraw był do przewidzenia. Jeszcze przed emisją odcinka widzowie "Królowej przetrwania" wróżyli powrót Agnieszki Grzelak do show, a wszystko przez montaż programu i jedną ze scen zapowiedzi show, w której widać YouTuberkę podczas wykonywania zadań, które jeszcze nie były ukazane w programie.

Coś czuję, że Aga wróci. W zwiastunie jest taki moment, który się jeszcze nie wydarzył i Aga tam jest - pisali widzowie tuż przed przywróceniem Agnieszki Grzelak do ''Królowej przetrwania''.

Głos zabrała główna zainteresowana.

Agnieszka Grzelak komentuje swoim powrocie do "Królowej przetrwania"

Sprawę postanowiła skomentować sama Agnieszka Grzelak. Na swoim instagramowym koncie opublikowała dwa kadry z minionego, szóstego odcinka "Królowej przetrwania", na których pozuje to z prowadzącą show, Małgorzatą Rozenek-Majdan, to znów z Natalią "Natalisą" Sadowską, która przywróciła ją do show.

I'm back! Byłam przeszczęśliwa, że wracam do gry - zaczęła Agnieszka Grzelak.

Pod zdjęciami zamieściła także krótki komentarz odnosząc się do wsparcia, jakie otrzymała po eliminacji z "Królowej przetrwania". Nawiązała też do instagramowych i tiktokowych "detektywów", którzy byli pewni, że ich ulubienica powróci do programu.

I’M BACK!! Dziękuję wszystkim za super miłe wiadomości, wspieranie mnie i za detektywów, którzy mówili, że wiedzą, że wrócę haha Jesteście mega kochani i mam nadzieję że kolejne odcinki was zadowolą - dodała Agnieszka Grzelak.

Spodziewaliście się takiego obroty spraw i powrotu Agnieszki Grzelak do "Królowej przetrwania"?

