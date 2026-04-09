Najnowsze wydarzenia sprawiły, że zarówno młodsze, jak i starsze uczestniczki "Królowej przetrwania" nie kryły rozgoryczenia i antypatii do drugiej ze stron. Nawiązały się nieoczekiwane sojusze i nie zabrakło spisków. Ilona Felicjańska okazała się prowodyrką zmian. Nie do wiary, kogo chce się pozbyć z "Królowej przetrwania".

Konflikt między małą Anią a Karoliną Pajączkowską w "Królowej przetrwania narasta

Tuż po dyskwalifikacji obu drużyn w najnowszej konkurencji i przeniesieniu wszystkich uczestniczek do "loser campu", Mała Ania w rozmowie z Natalią i Doniniką nie kryła swoich animozji względem Karoliny Pajączkowskiej.

Nie chcę się z nią złapać wzrokiem i nie chcę, żeby się ona do mnie odzywała. Nawet jak ona gada, to ja stamtąd odchodzę - mówiła Mała Ania o Karolinie Pajączkowskiej w ''Królowej przetrwania''.

Także przed kamerami Mała Ania nie kryła emocji.

Nawet na nią nie chcę patrzeć, ja nie chcę przebywać wśród osób, które doprowadzają mnie do szału - dodała Mała Ania.

To jednak było preludium do tego, co stało się później. Po tym, jak Nicol i Natalia nie kryły rozgoryczenia zachowaniem Ilony Felicjańskiej w "Królowej przetrwania", Natalia w rozmowie z Dominiką przyznała wprost, co sądzi o liderce swojej drużyny.

"Natalia naprawdę miesza" - Ilona Felicjańska gorzko o Natalii z "Królowej przetrwania"

Także Ilona Felicjańska zamierzała zwierzyć się koleżance z przeciwnej drużyny ze swoich przemyśleń. W rozmowie z Moniką Jarosińską przyznała wprost:

Natalia naprawdę miesza. Jeśli ktoś przychodzi i mówi ''trzeba porozmawiać o strategii'', a naprawdę narzuca swoje zdanie - mówiła Ilona Felicjańska Monice Jarosińskiej w ''Królowej przetrwania''.

Ilona nie kryła swoich antypatii do młodszych koleżanek.

Czasami trzeba mieć w sobie pokorę, czasami martwię się, że ta pycha, która jest widoczna w Natalii i takie trochę lekceważenie innych, może niestety być jej wrogiem - dodała przed kamerami.

Nazajutrz Ilona Felicjańska, Maja Rutrowski i Monika Jarosińska dążyły do zawiązania sojuszu.

Nie chcę uniżać tym rozmowom, ale one mnie czasami po prostu nie interesują. Wyszło, że ja matkuję, a to nie chodziło o matkowanie. Ja cały czas walczyłam o szacunek. I ja nagle od niej słyszę, że działam przeciwko grupie. Ja mówię ''słuchaj, ja nawet jeżeli ustalisz coś, że musimy według ciebie coś, to ja i tak będę wedle mojej mentalności postępować''. - mówiła Ilona Felicjańska.

Monika Jarosinska wtórowała koleżance.

To jest chyba naturalny element, że młodsze dziewczyny spiskują, bo mają więcej polotu niż my. To jak mają nie spiskować? (...) Kombinuja jak mogą, podejrzewam, że my dwadzieścia czy trzydzieści lat temu też byśmy miały więcej neuronów, też byśmy spiskowały. Ja nie widzę nic w tym złego. - mówiła.

Ilona, Monika i Maja postanowiły przy najbliżej możliwej okazji pozbyć się z programu Natalii.

