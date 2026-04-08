Po dyskwalifikacji obu drużyn w sportowej konkurencji, uczestniczki "Królowej przetrwania" wzięły udział w teście z wiedzy o Sri Lance. W show pojawił się Dariusz Pachut, jednak to kolejni goście zaskoczyli najbardziej. Na planie "Królowej przetrwania" pojawiły się Dominika Tajner i Agnieszka Grzelak. Nie obyło się też bez trudnych decyzji i łez.

Po tym, jak W "Królowej przetrwania" pojawił się ex Dody, Dariusz Pachut, który nauczył uczestniczki poprawnego wiązania uprzęży i zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas zdobywania wodospadów, na drużynę "Kobr" i "Bombowych bab" czekało kolejne wyzwanie. Panie udały się do lokalnej szkoły, gdzie uczniowie przybliżyli im sekrety Sri Lanki.

Po prelekcji uczestniczki miały napisać wypracowanie na temat kraju, w którym przebywają, a także wypełnienie testu. Następnie przyszedł czas na lankijską lekcję WF-u, podczas której uczestniczki zagrały w krykieta. Ostatecznie 10 tys. złotych zgarnęła drużyna "Bombowych bab". Potem przyszedł czas na wyróżnienia indywidualne. Dominika Rybak została nagrodzona nagrodą "fair play" za to, że nie pozwalała na ściąganie. Tym samym Dominika wygrała telefon do męża.

Nie spodziewałam się, że bycie kujonem przyniesie mi takie korzyści - żartowała Dominika Rybak.

Miejsce trzecie zdobyła Nicol Pniewska, miejsce drugie należało do Karoliny Pajączkowskiej, zaś miejsce pierwsze zdobyła Natalisa. Nagle w "Królowej przetrwania" pojawiły się Dominika Tajner i Agnieszka Grzelak.

Jak zobaczyłam Agę i Dminikę to się tak cieszyłam, stwierdziłam, że Natalia ma najlepszą wygraną - mówiła zachwycona Nicol.

Radość nie trwała zbyt długo, jak się później okazało, tylko jedna z wcześniej usuniętych z show uczestniczek mogła zostać przywrócona do gry.

Chciałabym wrócić do ''Kobr'' i chłonąć tę energię, którą ja mam i rozwalić tą sekciarską akcję. To się nie powinno dziać, o co tu chodzi? Kółko jakiejś wzajemnej adoracji, terapeutyczne g**no jakieś i sekciarskie sprawy - mówiła wprost Agnieszka Grzelak.

Ostatecznie to Natalia musiała podjąć decyzję. Tym samym do "Królowej przetrwania" powróciła Agnieszka Grzelak.

Nie miałam wątpliwości, że chcę wybrać Agnieszkę. Byłyśmy razem w grupie i tęskniłam za nią, za atmosferą, którą ona wprowadzała - przyznała przed Kamerami Natalia.

Teraz to Agnieszka musiała wybrać, czyje miejsce zajmie w "Królowej przetrwania". Kogo wybrała? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku.

