Agnieszka Grzelak to znana youtuberka i przedsiębiorczyni, kojarzona głównie z makijażem, podróżami i lifestyle’em, a także z testowaniem w sieci miniaturowych, japońskich słodyczy w serii "Japana Zjadam". Od niedawna jednak możemy oglądać ją w zupełnie nowej roli, jako bohaterkę 3. edycji "Królowej przetrwania". Czego jeszcze możemy dowiedzieć się o Agnieszce, przeglądając jej profile w mediach społecznościowych?

Aga Grzelak podbija dżunglę w "Królowej przetrwania"

Agnieszka Grzelak od lat buduje pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych twórczyń w Polsce. Prowadzi dwa kanały na YouTube: "Agnieszka Grzelak Beauty" oraz "Agnieszka Grzelak Vlog", a łącznie obserwuje je ponad 3 miliony subskrybentów. W jej materiałach królują makijaż i podróże, ale na tym nie koniec: wśród publikacji pojawiają się też wyzwania, testy jedzenia oraz sprawdzanie kosmetycznych akcesoriów.

W świecie programów i internetowych projektów też nie jest nowa. Ma za sobą udział w trzecim sezonie "Mafii IRL" organizowanej przez Karola "Friza" Wiśniewskiego. Teraz robi kolejny krok, tym razem w stronę reality show, w którym liczy się odporność, spryt i umiejętność działania pod presją. Od kilku tygodni możemy oglądać ją w 3. edycji "Królowej przetrwania".

Choć od początku radziła sobie w dżungli naprawdę dobrze, w 5. odcinku została wyeliminowana przez inne uczestniczki, jednak już w kolejnym epizodzie wróciła do gry. Na nowo musiała rozgościć się w dziczy, która dalece odbiega od warunków, w jakich Aga żyje na co dzień. Jak mieszka?

Tak mieszka Aga Grzelak z "Królowej przetrwania"

Mimo iż Agnieszka niewiele zdradza ze swojego życia prywatnego, chętnie pokazuje, jak mieszka. Na jednym z filmów pokazała nawet w najmniejszych szczegółach, jak urządza swój imponujący apartament w Warszawie. Na pierwszy rzut oka rzuca się ogromna przestrzeń w salonie, którą dodatkowo powiększa wysoki sufit i przeszklona jedna ze ścian. Za oknami z kolei rozpościera się wyjątkowy widok na centrum stolicy.

Poza tym dostrzec możemy kuchnię, urządzoną raczej w ciemnych tonach z brązowymi frontami. Nie zabrakło oczywiście miejsca do wypoczynku, a nad kanapą zawisła wielka i do tego podświetlana mapa świata, do której Aga przyczepia magnesy z miejsc, które już udało jej się odwiedzić.

Całe mieszkanie youtuberki pęka wręcz w szwach od kolorowych akcesoriów i pamiątek, które przywiozła z licznych podróży. Grzelak zamieszkała w piętrowym apartamencie - na górze znalazło się chociażby studio do nagrań, garderoba czy sypialnia.

Zobacz także: Tak mieszka Ewa z "Farmy". Pochwaliła się przestronnymi wnętrzami

Dom Krupińskiej i Karpiela-Bułecki rośnie w oczach. To prawdziwa góralska willa

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog

Tak mieszka Aga Grzelak, fot. YouTube/ Agnieszka Grzelak Vlog