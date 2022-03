Wpadka na Miss World 2021: Karolina Bielawska będzie wściekła?

Karolina Bielawska nie ukrywała swojego zaskoczenia, gdy okazało się, że to właśnie ona zdobyła tytuł najpiękniejszej kobiety świata. Polska reprezentantka schowała twarz w dłoniach i widać było, że z trudem przyjmuje tę informację do siebie. Nie inaczej stało się, gdy w końcu zeszła ze sceny. Swoje pierwsze chwile z tytułem 70. Miss World dzieliła z dziewczynami, które w konkursie zajęły 2 i 3 miejsce. To właśnie w ich towarzystwie Karolina powiedziała wzruszające słowa. Miss World 2021: Karolina Bielawska o głównej wygranej: "jestem wciąż w szoku" Konkurs Miss World to jeden z najważniejszych konkursów piękności na świecie (obok Miss Univerce, Miss Earth oraz Miss International), nic więc dziwnego, że Karolina Bielawska usłyszawszy, że została właśnie najpiękniejszą kobietą na świecie była zupełnie zaskoczona. Chwila ogłoszenia wyników Miss World była dla niej bardzo trudna, widać było, że towarzyszy jej niedowierzanie i ogromna radość. Z jej sukcesu cieszyły się także pozostałe dziewczyny. To właśnie w ich objęciach Miss World 2021 Karolina Bielawska spędziła pierwsze chwile po zakończeniu koronacji. Co wtedy powiedziała? Reporter Miss World zapytał się o jej uczucia. Poruszona Karolina przyznała, że wciąż nie może znaleźć słów: - Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Zazwyczaj jestem bardzo gadatliwa, ale w tym momencie zdecydowanie nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość i nie mogę się doczekać, tego, co dalej - przyznała Karolina Bielawska. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Miss...