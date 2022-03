Stało się! Karolina Bielawska zdobyła tytuł Miss World 2021 czym zapisała się w historii konkursów piękności jako druga Polka, której udało się zdobyć ten tytuł. Wcześniej udało się to jedynie Anecie Kręglickiej w 1989 roku. Okazuje się, że najpiękniejsza kobieta świata jest singielka. Karolina Bielawska do niedawna była w 4-letnim związku. Dlaczego zerwała z chłopakiem? Miss World 2021 Karolina Bielawska zerwała z chłopakiem. Dlaczego? Karolina Bielawska została Miss World 2021. W nocy z 16/17 marca brała udział w wyborach Miss World 2021, gdzie reprezentowała Polskę. Jej udział w konkursie zakończył się triumfem. Piękna Miss wróci do Polski z korona Miss World 2021! Chociaż trudno w to uwierzyć, to piękna 23-letnia Polka, która została okrzyknięta najpiękniejszą kobietą na świecie wciąż jest do wzięcia! Byłam zakochana, ale aktualnie jestem singielką. Nie ma nikogo nowego - wyznała w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w programie "Taka jak Ty". Zobacz także: Karolina Bielawska została Miss World 2021. Kim jest najpiękniejsza kobieta świata? Zobacz także: Miss World 2021: Pierwsze słowa Karoliny Bielawskiej po wygranej: "Jestem bardziej niż dumna..." Okazuje się, że Karolina Bielawska jeszcze do niedawna była w związku, który trwał aż 4,5 roku. Miss World 2021 jest singielką już od września 2020 roku. Piękna Polka została zapytana o powody rozpadu związku z sugestią czy zdobycie tytułu najpiękniejszej Polki i presja z tym związana nie miały na to wpływu: To też mogło mieć wpływ. Myślę, że to nie jest już presja, czy zazdrość, ale taka zmiana – że nasze życie się kompletnie zmieniło. I może on też do końca na taką zmianę nie był gotowy – że ja nie będę miała czasu, że ja sama nie...