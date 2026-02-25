Wpadka na Bestsellerach Empiku! Grochola i Kwaśniewska zaskoczyły wszystkich na antenie
Podczas gali Bestsellery Empiku doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem Katarzyny Grocholi i Jolanty Kwaśniewskiej. Podczas ogłaszania zwycięzcy w kategorii "Kryminał" nieświadomie rozmawiały na antenie, co wymagało interwencji Marcina Prokopa.
We wtorek (24.02.2026) podczas gali Bestsellery Empiku doszło do niezwykłego, emocjonującego zdarzenia, które wstrząsnęło zarówno publicznością zgromadzoną na sali, jak i widzami przed telewizorami. Katarzyna Grochola, znana pisarka oraz matka Doroty Szelągowskiej, i Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, pojawiły się razem na scenie, aby ogłosić zwycięzcę w kategorii "Kryminał". Jednak zanim wypowiedziały oficjalne słowa, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.
Zaskakująca wpadka w trakcie ogłaszania zwycięzcy kategorii "Kryminał"
Katarzyna Grochola i Jolanta Kwaśniewska, stojąc na scenie podczas transmitowanej na żywo gali, zaczęły rozmawiać między sobą, nie mając świadomości, że mikrofony są już włączone i słyszy je cała sala oraz widzowie. Zdezorientowana Katarzyna Grochola zastanawiała się głośno:
Ja się bardzo rozglądam. Ja już chyba mówię. Nie?
Jolanta Kwaśniewska odpowiedziała jej szeptem:
Nie!
Nieświadome, że ich rozmowa już jest transmitowana, próbowały ustalić, kiedy powinny zacząć mówić oficjalnie. Ta niecodzienna wymiana zdań rozbrzmiała wyraźnie na antenie i natychmiast przykuła uwagę wszystkich obecnych.
Marcin Prokop musiał wkroczyć i uratować sytuację na Bestsellerach Empiku
Widząc, że sytuacja na scenie wymknęła się spod kontroli, zareagował prowadzący galę Marcin Prokop. Przerwał niezręczną rozmowę pań i zdecydowanym głosem poinformował:
Już panie są na antenie właściwie.
Na sali wybuchły śmiechy, a zdezorientowane bohaterki wpadki przeprosiły za zamieszanie. Prokop ponaglił je, mówiąc:
Można już! Tak, to jest ten moment.
Ta krótka interwencja sprawiła, że atmosfera na scenie została rozładowana, a publiczność zareagowała salwami śmiechu.
