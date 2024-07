Pierwszy pokaz w Polsce francuskiego domu mody Balamin przyciągnął tłum polskich celebrytów i gwiazd. Większość prezentowała się świetnie, jednak nie zabrakło totalnej modowej wpadki. Tym razem ofiarą mody okazała się Kaja Śródka.

Projektantka przyszła w bogato zdobionej sukience maxi z dodatkiem przezroczystości. Ten nieudany projekt odsłaniający uda i brzuch zestawiła z dżinsową kurtką, która zupełnie nie pasowała do jej "kreacji". Całość niepotrzebnie zestawiła z kolejnym biżuteryjnym akcentem w postaci masywnego naszyjnika. Stylizację zwieńczyła równie nieudaną fryzurą. Nie wiemy, co Kaja chciała przekazać poprzez tę stylizację, ale mamy nadzieję, że ta wpadka da jej do myślenia.