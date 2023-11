Agnieszka Woźniak-Starak żyła jak w bajce. Najpierw piękne zaręczyny w błysku fleszy, później romantyczny ślub w samej Wenecji! Piotr Woźniak-Starak lubił rozpieszczać swoją ukochaną, o której mówił, że jest jak Miśka z filmu "Sztuka kochania", którego był producentem. "Super Express" dotarł do informacji, według której niedługo przed śmiercią Piotr Woźniak-Starak sprawił żonie wyjątkowy prezent. Nie uwierzycie, co dostała od niego znana dziennikarka!

Piotr Woźniak-Starak kupił żonie apartament w Nowym Jorku?

27 sierpnia Piotr i Agnieszka obchodziliby 3. rocznicę ślubu. Co roku nie udawało im się zgrać z terminem i świętowali zazwyczaj z kilkudniowym opóźnieniem. Tym razem jednak miało być inaczej. Jak udało się nam ustalić, zakochani mieli wyruszyć w romantyczną podróż do Włoch. Niestety, tragiczny wypadek, do którego doszło w połowie sierpnia na Mazurach, na zawsze przekreślił ich wspólne plany...

Okazuje się jednak, że Piotr zdążył już podarować ukochanej wyjątkowy prezent. Tak przynajmniej twierdzi wspomniany tabloid. Według jego informacji Piotr Woźniak-Starak postanowił kupić żonie apartament w samym sercu Nowego Jorku. Nieruchomość miała ponoć kosztować około 16 milionów dolarów!

Przypomnijmy, że Piotr Woźniak-Starak przez lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam studiował i zdobywał doświadczenie, które później świetnie wykorzystał w Polsce. Wyprodukowane przez niego filmy, na czele z "Bogami", w mgnieniu oka stawały się hitami.

Pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr Woźniak-Starak zginął w nocy z 18 na 19 sierpnia. Producent podróżował motorówką po jeziorze Kisajno. Jak zeznała 27-letnia Ewa O., która również znajdowała się na pokładzie, oboje znaleźli się za burtą podczas wykonywania manewru skręcania. Kobiecie udało się dotrzeć do brzegu. Z kolei Piotr Woźniak-Starak przez cztery dni był poszukiwany przez policję oraz nurków. Niestety, 22 sierpnia wiceszef MSWiA przekazał tragiczną wiadomość. Ciało Piotra Woźniaka-Starak zostało znalezione na dnie jeziora Kisajno.

Rodzina producenta filmowego opublikowała w mediach nekrolog, w którym opisane są szczegóły pogrzebu Piotra Woźniaka-Staraka. Uroczystości będą trwały dwa dni. W czwartek 29 sierpnia o godzinie 19 odprawiona zostanie msza żałobna w kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 1. W piątek urna z prochami Piotra Woźniaka-Staraka zostanie złożona na jego ukochanych Mazurach, w miejscowości Fuleda. W ceremonii na Mazurach weźmie udział tylko najbliższa rodzina.

Bliskim Piotra Woźniaka-Staraka składamy szczere kondolencje!

Agnieszka i Piotr wzięli ślub 27 sierpnia 2016 roku

Bliscy Piotra Woźniaka-Staraka są wstrząśnięci tragedią, która rozegrała się na jeziorze Kisajno