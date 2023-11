Magdalena Boczarska żegna Piotra Woźniaka-Staraka.

Magdalena Boczarska we wzruszającym wpisie wspomina i żegna Piotra Woźniaka-Staraka. 22 sierpnia zakończyły się poszukiwania producenta filmowego, który w nocy z soboty na niedzielę zaginął na jeziorze Kisajno na Mazurach. Niestety, jak przekazał wiceszef MSWiA ratownicy odnaleźli ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Śmierć producenta wstrząsnęła jego bliskimi. Przyjaciele, współpracownicy i znajomi zaczęli publikować w sieci wzruszające pożegnania. Piękny wpis zamieściła na swoim profilu na Instagramie m.in. Alicja Bachleda-Curuś oraz Borys Szyc. Teraz Piotra Woźniaka pożegnała również Magdalena Boczarska! Co napisała gwiazda?

Magdalena Boczarska współpracowała razem z Piotrem Woźniakiem-Starakiem na planie głośnego filmu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Aktorka w swoim wpisie na Instagramie nie ukrywa, że producent filmowy był dla niej jedną z najważniejszych osób w życiu. Jak wspomina męża Agnieszki Woźniak-Starak?

Piotrze, ciągle tak ciężko w to uwierzyć. I tak trudno się z tym pogodzić... Ta strata boli ogromnie. Bo nic i nikt Ciebie nie zastąpi. Byłeś jedną z najważniejszych i najbliższych osób w moim życiu. I jednym z piękniejszych ludzi, jakich poznałam. Dziękuje Ci za to, że wierzyłeś we mnie jak nikt nigdy dotąd. To zaszczyt, że mogłam Cię poznać. Mieć w Tobie przyjaciela i być częścią Twojej pięknej wizji o prawdziwym kinie- napisała na Instagramie.