W warszawskiej Restauracji Akademia Borysa Szyca odbyła się uroczysta prezentacja nowych kosmetyków pielęgnacyjnych AA Technologia Wieku. Gościem specjalnym premiery była Monika Brodka, od roku ambasadorka marki, która na konferencji wyglądała wspaniale.

Stylowy płaszczyk, oversize'owa kopertówka, prosta biała koszula i wielki naszyjnik ze starej kolekcji Marni dla H&M to świetne połączenie. Wszystko uzupełnione spodniami, jednej z najbardziej ulubionych marek Moniki Brodki - Zuo Corp. Do tego burza włosów, delikatny makijaż i gwiazdorski look na 5-tkę gotowy!

