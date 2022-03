Wołodymyr Zełenski parodiuje kontrowersyjne nagranie Władimira Putina. W sieci zawrzało!

Oczy całego świata są skierowane na to, co dzieje się na Ukrainie, która 24 lutego została zaatakowana przez wojska rosyjskie. Każde przemówienie Władimira Putina jest wyczekiwane z nadzieją zakończenia wojny i szeroko komentowane, a nawet najmniejsze gesty prezydenta Rosji są poddawane szczegółowej analizie. Ostatnie wideo z załogą linii lotniczych wywołało ogromne kontrowersje, a sam Wołodymyr Zełenski skomentował je w wymowny sposób. Bez słów! Wymowny gest prezydenta Ukrainy podbija sieć...

Władimir Putin miał spotkać się z kobiecą częścią załogi linii lotniczych, jednak montaż nagrania pełen wpadek wywołał sugestie, że kobiety znajdujące się na zdjęciu to jedynie "doklejone" tło, a sam prezydent Rosji został nagrany w zupełnie innym miejscu. Miał o tym świadczyć fakt, że ręka Putina podczas gestykulacji przenika przez mikrofon, który miał być postawiony przed nim. To nie wszystko! Kobieta, siedząca po lewej stronie prezydenta Rosji patrzy ponad jego głowę, z kolei piękna stewardessa po prawej w poprzednich nagraniach pełniła już kilka innych funkcji.

VIDEO: Is Putin so terrified hiding in his bunker by this whole situation that the extras and microphones are now being added as CGI?!? pic.twitter.com/3tUCy8xPRN