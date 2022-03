Wołodymyr Zełenski jest dziś bohaterem narodu. Dzieci prezydenta Ukrainy to dla niego największy skarb

Żyją w centrum wydarzeń, historii i polityki. Gdy chcą uciec, zaszywają się w swoim dworku w Chobielinie. Wychowują dwóch synów – Aleksandra i Tadeusza – i piszą książki. Tylko Vivie! udało się zajrzeć do ich sekretnego świata, do domu, gdzie na bramie wisi tabliczka: „Strefa zdekomunizowana”. W jego życiu są trzy miłości: Polska, rodzina i Chobielin. Żona Anne Applebaum wiadomość o nominacji męża na szefa MSZ otrzymała w Polsce. Zawsze chce być blisko spraw ważnych dla niego i wspierać go. Być może, gdyby nie miał takiego oparcia w domu, trudniej by mu było sprawować tak odpowiedzialne funkcje. Opowieść o Radku Sikorskim jest też opowieścią o niej – wyjątkowej kobiecie. I o ich wyjątkowym związku. Bo u Radka Sikorskiego wszystko musi być niezwykłe. Zawsze wzbudzał emocje. Przystojny, dobrze ubrany, elokwentny. Gdy pojawił się na polskiej scenie politycznej, mówili o nim wszyscy. „Sikorskiego można tylko albo bardzo lubić, albo unikać jak ognia. On nie wzbudza letnich emocji”, powiedział o nim przyjaciel z dawnych lat. Przyjaźniom pozostaje wierny, nie pozostaje za to wierny partiom politycznym. Zmienia je w zależności od tego, czyj program jego zdaniem jest najlepszy dla Polski. To także nie przysparza mu sympatyków. Właśnie jego osoba wzbudziła jak dotąd największe kontrowersje w budowaniu nowego rządu. Emocje były tak wielkie, że w pewnym momencie Donald Tusk powiedział, że nie wyobraża sobie swojego gabinetu bez Sikorskiego i że mianuje go na stanowisko ministra spraw zagranicznych, nawet jeśli prezydent nie wyrazi zgody. Sam Radek Sikorski podczas największej burzy wokół swojej osoby nie pokazywał się publicznie, nie wypowiadał się dla żadnej z gazet, a tytułowany przez dziennikarzy „panem ministrem” odpowiadał z zagadkowym uśmiechem: „Panowie, ministrem już nie...