Wołodymyr Zełenski w poruszającym przemówieniu. Tłumaczka płakała na wizji 

Trwa wojna na Ukrainie, a sytuacja, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, porusza cały świat. Wszyscy są również pod wrażeniem bohaterskiej postawy Wołodymyra Zełenskiego, który pozostał w kraju i walczy razem ze swoimi rodakami. Prezydent Ukrainy regularnie przemawia do Ukraińców i informuje ich o sytuacji w kraju. Podczas jednego z ostatnich wystąpień Wołodymyra Zełenskiego, które było transmitowane między innymi w niemieckiej telewizji Welt, kobieta, która tłumaczyła słowa prezydenta Ukrainy nie mogła ukryć wzruszenia i rozpłakała się pod koniec jego przemówienia. Nagranie z tego momentu obiegło sieć.

Od czwartku 24 lutego 2022 roku, oczy całego świata są zwrócone na Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, która każdego dnia pochłania coraz więcej niewinnych ludzi. Do Polski przybywają uchodźcy, którzy w naszym kraju mają zapewnione bezpieczeństwo i opiekę. Również polskie gwiazdy angażują się w pomoc Ukraińcom, m.in. Margaret zaoferowała udostępnienie swojego mieszkania uchodźcom.

Wszyscy patrzą również na zaangażowanie prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, który dzielnie broni swojej ojczyzny. Mężczyzna już został okrzyknięty przez świat prawdziwym bohaterem.

Prezydent Ukrainy regularnie przemawia do swojego narodu, mobilizując do walki, a przy tym informując o obecnej sytuacji w kraju. Podczas jednego z ostatnich przemówień Wołodymyra Zełenskiego, kobieta, która tłumaczyła słowa prezydenta Ukrainy w niemieckiej telewizji nie mogła powstrzymać emocji i po prostu rozpłakała się.

Veteran interpreter breaks into tears translating Zelensky’s speech after Ukraine survived another night pic.twitter.com/oqLBnLlDim

Kobieta na koniec przeprosiła, że nie mogła do końca przetłumaczyć słów Wołodymyra Zełenskiego. Niedługo potem opublikowała również wpis na Twitterze, który jeszcze bardziej poruszył serca widzów.

Chyba każdy z nas doskonale rozumie emocje tłumaczki... Głęboko wierzymy, że te dramatyczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą, jak najszybciej się zakończą.

I'm a conference interpreter, I interprepret 10 hrs peace talks. But today live on German TV I couldn't finish interpreting Zelensky, during his last words I broke into tears.



I love you all, my fellow Ukrainians https://t.co/uKNA9GGaM1