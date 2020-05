Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rapuje o Agnieszce! "Rok temu w Przasnyszu moje życie się zmieniło!" 

Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wziął udział w #hot16challenge2. Co najlepsze, nominował go sam burmistrz Przasnysza, gdzie wraz w Agnieszką rok temu powiedzieli sobie "TAK". W swojej "szesnastce" nawiązuje właśnie do małżeństwa! Czy przez wyzwanie, które musiał wykonać w 72 godziny już teraz wiadomo, jak potoczyły się ich dalsze losy?! Sami zobaczcie.

Emocje związane ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia" sięgają zenitu! Już 22 maja oficjalnie dowiemy się jak potoczyły się losy par z czwartej edycji. Widzowie bacznie obserwują każde posunięcie uczestników. Ostatnio dopatrzyli się nawet, że fragment podłogi na zdjęciu Agnieszki, może świadczyć, że przebywa w mieszkaniu Wojtka. Nic dziwnego, że trzymają za nich kciuki, ponieważ w programie wyglądają naprawdę szczęśliwych!

Wojtek właśnie opublikował swoją "szesnastkę" do #hot16challenge2! Swoją nominację otrzymał od... burmistrza Przasnysza, który przed rokiem udzielał jemu i Agnieszce ślubu! Czy to delikatna sugestia naprowadzająca na szczęśliwy finał eksperymentalnego miesiąca Wojtka i jego żony? :)

No to zaczynamy i proszę się nie śmiać (zbyt głośno). Starałem się bardzo ale już wiem że daru do rapowania nie mam, lecz nie chodzi w tym wyzwaniu jak komu to wychodzi lecz o cel. Lekarze, pielęgniarki, służba zdrowia oni walczą z Covid-19 już od paru miesięcy na pierwszych liniach boju. W tym momencie dla Nich to całe życie, więc pomóżmy im też w zdrowiu wrócić do domów i do swoich rodzin. To był dla mnie zaszczyt zostać nominowany i móc wspomóc tą akcję. Ale nerwów i tremy też było co nie miara hahahah - napisał na Instagramie