"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pochwaliła się nowym zdjęciem. Internauci znaleźli kolejny dowód, że dalej jest z Wojtkiem?! 

Internauci w dalszym ciągu doszukują się nowych dowodów na to, czy Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem. Wygląda na to, że po raz kolejny udało im się dostrzec pewien szczegół, który ich zdaniem wskazuje na to, że para jest ze sobą! Co zwróciło uwagę obserwatorów Agnieszki na jej najnowszym zdjęciu? Sprawdźcie!

Internauci dostrzegli pewien szczegół na nowym zdjęciu Agnieszki. To potwierdza, że para jest dalej razem?

Chociaż do zakończenia eksperymentu pozostało już naprawdę niewiele czasu, to jednak internauci bardzo chcieliby już teraz dowiedzieć się, czy Agnieszka i Wojtek pozostali w małżeństwie. Niewątpliwie właśnie ta para wzbudziła największą sympatię widzów 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nic więc dziwnego, że wszyscy bardzo chcieliby usłyszeć, że ich związek przetrwał i para wiedzie ze sobą szczęśliwe życie. Jednak do momentu emisji ostatniego odcinka tej serii, żaden z uczestników nie może nic zdradzić na ten temat.

Z tego też względu internauci uważnie śledzą profile społecznościowe uczestników. Każde kolejne zdjęcie Agnieszki czy Wojtka jest szczegółowo oglądane przez czujnych obserwatorów. Najnowsza fotografia uczestniczki eksperymentu sprawiła, że jedna z fanek znalazła pewien szczegół, który ma rzekomo sugerować, że para jest dalej razem! Na zdjęciu widzimy głównie stolik, na którym pojawiło się kilka książek oraz dekoracji. Internautka dostrzegła jednak kawałek podłogi, który jej zdaniem wygląda tak jak w mieszkaniu Wojtka! Z kolei kolejna osoba stwierdziła, że stolik również przypomina ten, który mężczyzna miał w swoim mieszkaniu.

- Oj chyba ta sama podłoga jak u Wojtka więc teraz może u was 🙈🙈😍😍 - stolik jak u Wojtka 😁 - piszą internauci.

Agnieszka oczywiście nie zdecydowała się odpowiedzieć na te domysły internautów, w dalszym ciągu nie może przecież wyjawić szczegółów dotyczących jej relacji z Wojtkiem po programie! Jednak finał eksperymentu zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo oficjalnie dowiemy się, czy ta para zdecydowała się pozostać ze sobą w małżeństwie. Tymczasem zobaczcie zdjęcie, na którym internauci doszukali się kolejnych "dowodów" na to, że Agnieszka i Wojtek są razem!

Agnieszka i Wojtek to para, która zdecydowanie zyskała największą sympatię widzów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Myślicie, że udało im się pozostać w małżeństwie?