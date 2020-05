Wojtek Janik to bohater czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wraz z żoną Agnieszką cieszą się ogromną sympatią. Już za tydzień dowiemy się jaką decyzję podjęli po eksperymentalnym miesiącu.

Tymczasem Wojtek już teraz odczuwa pierwsze skutki sławy. Jedna z fanek robiła mu... zdjęcia z ukrycia! Nie uwierzycie, jak na to zareagował.

Wojtek i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niemal natychmiast zdobyli sympatię widzów. Swoboda z jaką czują się w nowym związku sprawiła, iż fani programu są pewni, że decyzja ekspertów o połączeniu tej pary była strzałem w dziesiątkę. Pomimo małych i nieuniknionych spięć Agnieszka i Wojtek ciągle się śmieją, a każdą nerwową sytuację potrafią zamienić w powód do radości.

Udział w programie przyniósł im nie tylko wspaniałą relację i budujące się uczucie ale także popularność. Wojtek już się o tym przekonał.

Pozdrawia Cię koleżanka ze skrzyżowania z Krakowa 🔥😂 Niesamowite uczucie, gdy wieczorem w niedziele oglądasz swoją ulubiona parę na player a w poniedziałek rano jadąc do pracy do szpitala spotykasz właśnie Wojtka ze ślubu 👏 made my day 👏 trzymam kciuki za was ❤️❤️ - napisała jedna z obserwatorek.