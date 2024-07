Edyta Herbuś postanowiła świadomie podejść do swojej kariery zawodowej i postanowiła się dokształcić. A że w tańcu ma już spore osiągnięcia, postawiła teraz na aktorstwo. Wyjechała do Los Angeles na warsztaty aktorskie Bernarda Hillera.

Edyta ma już na swoim koncie kilka małych ról w serialach, ale chciałaby się rozwijać w branży filmowej. Jak napisała na swojej stronie – chciałaby być niczym Sophia Loren.

Nie umknęło to uwadze Kuby Wojewódzkiego, który złośliwie skomentował jej poczynania w swoim felietonie.

"Aktorka, tancerka, publicystka, piękna kobieta. Edyta Herbuś obwieściła urbi et orbi, że jest gwiazdą i że planuje zagrać w horrorze. Niestety, mamy świadomość, że w czymkolwiek Edyta zagra, to dla wielu zawsze będzie to horror” – napisał w Wojewódzki w „Polityce”.

No cóż, może warto jednak dać Edycie szansę? W końcu jeszcze nie miała okazji pokazać, czego nauczyła się na zagranicznych warsztatach.