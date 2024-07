Wojciech Szczęsny bardzo rzadko udziela wywiadów na tematy osobiste, ale ostatnio zrobił wyjątek. Piłkarz wystąpił w internetowym programie "20m2 Łukasza", w którym zdradził kilka sekretów z życia intymnego. Przy okazji podczas rozmowy potwierdził, że ważnym elementem w wyborze tej jedynej jest dla niego wygląd. Na zadane przez jedną z użytkowniczek pytanie "czy śpi w piżamie czy nago", poprosił prowadzącego o pokazanie jej fotki, na której widok parsknął śmiechem i powiedział, że wybiera tę pierwszą opcję. Fajny żart czy powiało żenadą?

Wraz z dalszą dyskusją, Szczęsny rozkręcił się do tego stopnia, że pochwalił się, że uprawiał seks w przymierzalni. Co więcej, przyłapano go podczas stosunku.

- Raz zostałem lekko przyłapany w Royal Collection. Akurat ktoś żarówkę postanowił zmienić i wszedł na górę zmienić na drabinie, i wiesz...

To nie wszystko. Wojtek pochwalił się też fetyszem jakim są szpilki.

- Czasami mam wrażenie, że chciałbym być kobietą żeby nosić szpilki. Nie nosiłem nigdy, nie przymierzałem, 43 stopę mam nie robią takich szpilek, ale uwielbiam.

Marinie gratulujemy rozsądku przy dobieraniu partnerów. Zobacz: "Jestem dumny z tak utalentowanej koleżanki"

