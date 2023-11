Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Zginął 18 sierpnia na mazurskim jeziorze Kisajno w wieku 39 lat. Mąż Agnieszki Woźniak-Starak był cenionym producentem filmowym, który miał wielu przyjaciół w show biznesie. Byli mu bliscy nie tylko aktorzy, których zatrudniał w swoich produkcjach, ale i m.in. Sebastian Kulczyk, polski przedsiębiorca, syn Grażyny i Jana Kulczyków, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Piotr Woźniak-Starak znał się także z Wojtkiem Mazolewskim, basistą i kontrabasistą jazzowym. Muzyk również wspomniał producenta na Instagramie. Jego słowa bardzo wzruszają.

O śmierci Piotra Woźniaka-Staraka dowiedzieliśmy się w czwartek, 22 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie potwierdziła już, że odbędzie się sekcja zwłok producenta.

W sieci nie brakuje ciepłych słów w kierunku Piotra. Teraz kilka słów napisał Wojciech Mazolewski, który współpracował ostatnio z Woźniakiem-Starakiem przy filmie "Ukryta Gra". Producent nie mógł doczekać się premiery filmu. Trzymający w napięciu thriller w kinach już 8 listopada.

Wspaniały człowiek i przyjaciel. Zdolny, pracowity, obdarzony wieloma talentami artysta. Kochał rodzine, przyjaciół z totalna intensywnością i oddaniem która inspirowała tych co mogli to poczuć i zobaczyć. Praca z nim to była wielka przyjemność. Dziękuje Piotrku za wszystko, spoczywaj w pokoju - napisał Wojtek.

Piotra pożegnali także m.in. Borys Szyc, Magda Steczkowska, Paulina Krupińska, Borys Szyc, Agnieszka Włodarczyk, Leszek Stanek czy Magdalena Boczarska, która zagrała w największej produkcji Piotra - "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.” Piotruś, niech Bóg ma Cię w swojej opiece. Cyt: A. Einstein- napisała na Instagramie. - napisała Alicja Bachleda Curuś, z którą Piotr był związany.

Piotrze, ciągle tak ciężko w to uwierzyć. I tak trudno się z tym pogodzić... Ta strata boli ogromnie. Bo nic i nikt Ciebie nie zastąpi. Byłeś jedną z najważniejszych i najbliższych osób w moim życiu. I jednym z piękniejszych ludzi, jakich poznałam. Dziękuje Ci za to, że wierzyłeś we mnie jak nikt nigdy dotąd. To zaszczyt, że mogłam Cię poznać. Mieć w Tobie przyjaciela i być częścią Twojej pięknej wizji o prawdziwym kinie- napisała na Instagramie Magda Boczarska