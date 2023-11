Już za kilka tygodni do kin trafi ostatni film wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Staraka "Ukryta Gra". Producent filmowy odszedł w nocy 18 sierpnia. Nie przeżył wypadku na motorówce na mazurskim jeziorze Kisajno. 39-latek pozostawił po sobie wiele wspaniałych filmów, które zapisały się w historii polskiego kina. Czy "Ukryta Gra" również podbije serca fanów? Zobaczcie, o czym jest film!

Reklama

Ukryta Gra - kiedy w kinach

Piotr Woźniak-Starak kochał filmy. W wieku 25 lat wrócił do Polski i po krótkiej przygodzie w agencji reklamowej zaczął pracować przy realizacji "Strajku" Volkera Schlöndorffa. Był także asystentem samego Andrzeja Wajdy. W 2007 wraz z z Krzysztofem Terejem założył "Watchout Studio", które to odpowiada za produkcję wielu hitowych filmów!

Mąż Agnieszki Woźniak-Starak odpowiada m.in. za film "Bogowie" czy "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. Już za kilka tygodni do kin trafi kolejna produkcja 39-latka. Niestety producent nie dożył premiery.

Ostatnią produkcją Piotra jest „The Coldest Game” (polski tytuł: „Ukryta gra”). To niezwykły thriller, który można zakwalifikować jako political fiction, ponieważ fabuła została osadzona w kontekście rzeczywistych wydarzeń z czasów kryzysu kubańskiego. To pierwszy film realizowany przez polskiego producenta dla międzynarodowej widowni, ze światowej klasy obsadą i międzynarodową dystrybucją. Premiera będzie hołdem dla niezwykłego człowieka, który zapisał się w historii kina – Piotra Woźniak-Staraka - czytamy na stronie Watchout Studio.

Zobacz także: Wiceszef MSWiA: Odnaleziono ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Prokuratura wydała oficjalny komunikat

"Ukryta gra" to trzymający w napięciu thriller, którego akcja dzieje się na początku lat 60. Tajne służby porywają wybitnego (i zapomnianego) matematyka, który ma rozegrać pojedynek szachowy z sowieckim mistrzem. Tajna rozgrywa to tylko przykrywa większej akcji, w pewnym momencie nie wiadomo, kto jest wrogiem a kto sojusznikiem. Wygrana lub przegrana matematyka może powstrzymać konflikt nuklearny. Jak skończy się rozgrywka? Odpowiedź na to pytanie już 8 listopada w kinach!

Ukryta gra - obsada

Piotr Woźniak-Starak nie mógł doczekać się premiery filmu, za którego produkcję odpowiadała jego firma i TVN. Scenariusz do "Ukrytej gry" napisali Łukasz Kośmicki i Marcel Sawicki. Reżyserem był ponownie Kośmicki.

W filmie zobaczymy zarówno polskie, jak i zagraniczne nazwiska. Na ekranie pojawią się m.in. Robert Więckiewicz, Bill Pullman, Lotte Verbeek, James Bloor oraz Corey Johnson.

Premiera filmu już 8 listopada.

Ukryta Gra już niedługo w kinach

Piotr Woźniak-Starak czekał na premierę filmu