Sebastian Kulczyk żegna Piotra Woźniaka-Staraka

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Producent filmowy zginął na jeziorze Kisajno w wieku 39 lat. Mąż Agnieszki Woźniak-Starak przyjaźnił się z wieloma gwiazdami show-biznesu, ale równie bliski był mu Sebastian Kulczyk, polski przedsiębiorca, syn Grażyny i Jana Kulczyków, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Na Instagramie Sebastiana pojawiło się wymowne zdjęcie i wzruszające opis.

O tym, że Sebastian jest bardzo blisko Piotra świadczy m.in. fakt, że był on obecny na tajnym ślubie Woźniaka-Staraka z Agnieszką w Wenecji. Zdjęcia pokazała sama prezenterka TVN!



Sebastian Kulczyk nie często udziela się w mediach, a na Instagramie pokazuje głównie zdjęcia z wakacji. Postanowił jednak pożegnać swojego przyjaciela. Piotra nazwał "braciszkiem":

Piotra pożegnali również m.in. Borys Szyc, Agnieszka Włodarczyk, Leszek Stanek, Paulina Krupińska, Magda Steczkowska, Edward Miszczak, Kinga Rusin, Joanna Przetakiewicz, Maria Sadowska, Alicja Bachleda-Curuś czy Magdalena Boczarska, która zagrała w największej produkcji Piotra - "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Piotrze, ciągle tak ciężko w to uwierzyć. I tak trudno się z tym pogodzić... Ta strata boli ogromnie. Bo nic i nikt Ciebie nie zastąpi. Byłeś jedną z najważniejszych i najbliższych osób w moim życiu. I jednym z piękniejszych ludzi, jakich poznałam. Dziękuje Ci za to, że wierzyłeś we mnie jak nikt nigdy dotąd. To zaszczyt, że mogłam Cię poznać. Mieć w Tobie przyjaciela i być częścią Twojej pięknej wizji o prawdziwym kinie- napisała na Instagramie aktorka.