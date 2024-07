Agnieszka Włodarczyk po tym jak związała się z Mikołajem Krawczykiem zniknęła z mediów i przestała pokazywać się na imprezach branżowych. Spekulowano, że ma to związek z tym, że to właśnie ją wini się za rozpad poprzedniego związku Krawczyka. Mężczyzna zostawił dla niej Anetę Zając i dwójkę ich dzieci. Po fali krytyki jaką na nią spłynęła wycofała się z show biznesu.

Włodarczyk zatęskniła jednak za adrenaliną, którą potrafi dać praca w branży rozrywkowej i zdecydowała się na powrót. Wiosną zobaczymy ją w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" gdzie wystąpi w roli jednej z uczestniczek. Przy okazji swojego powrotu Włodarczyk udzieliła szczerego wywiadu dla magazynu "Gwiazdy" w którym opowiedziała o zmianach które zaszły w jej życiu.

Aktorka zdradziła, że przerwa którą sobie zrobiła pomogła jej ułożyć wiele spraw. Do tej pory związana z kilkoma produkcjami jednocześnie nagle zdała sobie sprawę, że nie ma czasu na to co najważniejsze. Teraz kiedy odpoczęła z radością przyjęła propozycję udziału w programie:

W pewnym momencie poczułam ogromne zmęczenie i marzyłam o odpoczynku. Do tego stopnia, że kiedy dostawałam kolejne propozycje pracy, to chciało mi się płakać - mówi gwiazda.

Gwiazda zdradziła również, że odpoczynek od mediów i całego zgiełku z nim związanego zmienił jej priorytety:

Zamiast chodzić na imprezy, wolę angażować się w pomoc zwierzętom, współpracować z fundacjami działającymi na ich rzecz. W taki właśnie pozytywny sposób, dla szczytnego celu wolę wykorzystywać swoją popularność. A nie po to, by pokazywać się na ściankach w pożyczonych ciuchach, udając, że są moje - dodaje aktorka.

Będziecie kibicować Agnieszce w nowym show Polsatu?

