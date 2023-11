Gdy Ewa Farna na sopockiej scenie znów zaczarowała festiwalową publiczność nawet nie podejrzewała, co czeka ją za chwilę! W tym samym czasie ktoś włamał się na facebookowe konto artystki! Fani ze zdumieniem czytali wulgarne wpisy, oglądali prywatne zdjęcia i służbową korespondencję. Hacker, czy też po prostu perfidny złodziej, nie oszczędził nawet maleńkiego synka popularnej piosenkarki! Wszystkie te ohydne rzeczy działy się na oficjalnym profilu, firmowanym przez Ewę Farną i oglądanym na co dzień przez 750 tys. fanów!

Zdjęcia i wpisy z przejętego konta Farnej lotem błyskawicy rozchodziły się w środowy wieczór po sieci. Wśród nich np. rachunek za wykonanie stylizacji ze wszystkimi danymi (w tym numerem konta), pełną kwotą i wulgarnym opisem: „droga ze mnie (…)”. Było też zdjęcie Ewy podczas suszenia włosów z dzieckiem na kolanach z wyjątkowo chamskim i perfidnym opisem, pochodzącym jakoby od samej artystki. Zdjecia wyglądają jakby zostały wykradzione z prywatnego albumu Ewy, np. z jej telefonu.

Zdecydowana większość fanów zareagowała oburzeniem. Jednak zdjęcia tzw. screeny z zamieszczonych postów zaczęły żyć swoim życiem.

Ewa zareagowała po występie, późnym wieczorem, początkowo na Instastories:

Mam wielką do Was prośbę. Proszę Was bardzo mocno żebyście zgłaszali wszelkie fejkowe posty do Facebooka. Żeby konto jak najszybciej było zablokowane. Pomóżcie nam w odzyskaniu konta - apelowała.