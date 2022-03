W "Gościu Wydarzeń" pojawił się rosyjski pisarz, były oficer armii radzieckiej i radzieckiego wywiadu wojskowego, Wiktor Suworow. Mężczyzna wysnuł teorię, że przywódca Rosji, Władimir Putin umrze jeszcze w 2022 roku.

Jego zdaniem Władimir Putin ma świadomość, że jego koniec jest już bliski. Na jakiej podstawie wysnuł te wnioski?

O gorszym stanie zdrowia przywódcy Rosji mówi się od jakiegoś czasu. Sytuacja w Ukrainie z każdym dniem jest coraz poważniejsza, a Władimir Putin nie chce odpuścić i codziennie atakuje. Jakiś czas temu media obiegły zdjęcia ze spotkania dyktatora z gubernatorem Sankt Petersburga, Aleksandrem Biegłowem. Władimir Putin był "poszarzały i opuchnięty", a jego słabą kondycję zauważyli nie tylko eksperci ale równiez internauci.

Tym razem w "Gościu Wydarzeń" pojawił się Wiktor Suworow, który przeanalizował zachowania dyktatora oraz jego działania. Na podstawie swoich przekonań oraz znajomości historii, jednoznacznie stwierdził, że Władimir Putin nie ma szans i jeszcze przed Bożym Narodzeniem popełni samobójstwo lub ktoś postanowi go zabić.

Ludzie widzą, że Titanic już idzie na dno i trzeba uciekać, zająć miejsce w łódce, żeby gdzieś uciec. Widzimy, że są oligarchowie, którzy w wyniku polityki Putina wiele stracili i nie podoba im się to. Historia Rosji pokazuje całe mnóstwo przykładów, kiedy ludzie brali np. tabakierę i uderzali tyrana w głowę i on ginął. Teraz historia się powtarza. Zostanie zamordowany, coś z nim zrobią, usuną go. Nie chcę przewidywać, nie lubię tego, ale wyrażę swój osobisty punkt widzenia: nie dożyje do Bożego Narodzenia - powiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.