Co dzieje się z Władimirem Putinem? Na najnowszych zdjęciach jest "poszarzały i opuchnięty"

Prezydent Władimir Putin na ostatnich zdjęciach wygląda źle. W sieci pojawiły się kadry ze spotkania z gubernatorem Sankt Petersburga Aleksandrem Biegłowem. Internauci zauważyli, że przywódca Rosji jest bardzo blady i wszystko wskazuje na to, że nie spodziewał się takiej obrony Ukrainy oraz pomocy z Europy. Czy to oznacza, że dyktator planuje wycofać swoje wojska z terenów Ukrainy?

Sytuacja na Ukrainie z dnia na dzień coraz bardziej się zaostrza, a Władimir Putin - jak się wydaje - nie planuje cofnąć się nawet o krok. Czy przywódca Rosji jest coraz bardziej przerażony tym, co dzieje się w Ukrainie, a także kolejnymi sankcjami, które nakłada na niego Europa? Na najnowszych zdjęciach wygląda na zmęczonego, jest bardzo blady, a jego twarz jest opuchnięta. Te szczegóły nie umknęły internatom, którzy ostro je komentują.

The Kremlin just posted this pic. Putin does not look well… he’s ashen and bloated. pic.twitter.com/SNdiHjMKzI