Władimir Putin to w ostatnim czasie bez wątpienia wróg numer jeden całego świata. Każde wystąpienie prezydenta Rosji jest szczegółowo analizowane. Okazuje się, że nie tylko jego gesty są poddane ocenie, ale również metamorfoza, jaką Władimir Putin przeszedł na przestrzeni ostatnich lat. Jak wiadomo od dawna w mediach pojawiają się sugestie, że zbrodniarz wojenny korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, chodzi oczywiście o botoks. To nie jedyna sugestia. Lista jest naprawdę długa...

Władimir Putin korzysta z zabiegów medycyny estetycznej?

69-letni Władimir Putin w ostatnich latach często negował wszelkie sugestie dotyczące zabiegów medycyny estetycznej, które miałby stosować. Mimo to regularnie ten temat pojawia się przy okazji każdego wystąpienia prezydenta Rosji. Specjaliści i eksperci również wskazują, że twarz Władimira Putina przeszła sporą metamorfozę i nie chodzi jedynie o kontury, które zmieniają się z biegiem lat.

Najwięcej sugestii dotyczy botoksu, który przywódca Rosji miałby stosować nie tylko, aby odmłodzić twarz, ale również ze względu na to, że po działaniu toksyny botulinowej trudniej wyrazić emocje, a tzw. "poker face" w przypadku Władimira Putina to jeden z jego znaków rozpoznawczych. Gerard Lambe, brytyjski chirurg plastyczny analizując twarz prezydenta Rosji już w 2019 roku doszedł do zaskakujących wniosków:

Widzę subtelne uniesienie górnej części oka i prawdopodobnie uniesienie podbródka, co daje mu znacznie bardziej czujny i świeższy wygląd – powiedział dr Lambe dla Sun Online w 2019 roku.

East News/Aleksey Nikolskyi/SPUTNIK Russia/East News

Okazuje się, że to nie wszystko! W 2014 roku przed igrzyskami w Soczi The U.S. Sun zasugerował, że Władimir Putin mógł zdecydować się na wypełnienie policzków.

Kontur twarzy Putina zmienił się znacząco na przestrzeni lat i podczas gdy kształt naszej twarzy może się przerzedzać wraz z wiekiem, jego kształt jest znacznie szerszy i bardziej pulchny. Jest to spowodowane przede wszystkim wypełniaczami policzkowymi – mówił wtedy dr Lambe z Reflect Clinic.

Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Na liście operacji plastycznych, na które miałby zdecydować się Prezydent Rosji jest również lifting oczu i podbródka. Wystarczy spojrzeć na dawne zdjęcia i różnica jest naprawdę duża. Na aktualnych zdjęciach ciężko dostrzec wklęsłe worki pod oczami i przestrzeń w tym miejscu wygląda na dosyć wyrównaną:

Chciałbym stwierdzić, że ma wyraźnie bardziej zaangażowanego chirurga estetycznego w swoim zespole, ponieważ te wypełniacze były dość subtelne na samym początku. Na zdjęciach sprzed lat twarz z pewnością wygląda na znacznie szczuplejszą, ale wykonano wiele pracy, aby stworzyć bardziej młodzieńczy, pełniejszy kontur dzięki wypełniaczom – podkreślił chirurg.

WITOLD ROZBICKI/REPORTER / AFP/EAST NEWS

Zobacz także: Władimir Putin żyje w ciągłym lęku, boi się otrucia, nie korzysta z telefonu. Ekspertka: "Jest niespełna rozumu"

Do niedawna Władimir Putin bardzo dbał o to, aby kreować w mediach wizerunek silnego, pewnego siebie przywódcy. Wszyscy pamiętają, jak z okazji swoich 62. urodzin, które obchodził w 2014 roku zaskoczył świat swoimi zdjęciami, które miały udowodnić, że jest okazem zdrowia. Co innego jednak mówi otoczenie prezydenta oraz eksperci, którzy są pewni, że Putin ukrywa szereg poważnych chorób, z Parkinsonem na czele.