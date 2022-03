Dzieci oligarchów sprzeciwiają się Putinowi. Córka doradcy prezydenta Rosji wpiera Ukrainę! 

Natalia Oreiro odkąd po raz pierwszy pojawiła się w Rosji w 2001 roku, zakochała się w tym kraju. Jej regularne wizyty w zakończyły się przyznaniem obywatelstwa jej i jej synowi oraz podjęciem współpracy z rosyjskim rynkiem rozrywkowym. Natalię można oglądać w licznych rosyjskich programach rozrywkowych. Odkąd Rosja zaatakowała Ukrainę aktorka z dystansem odnosiła się do tych działań, apelując o pokój. Teraz pokazała bardzo wymowne zdjęcie dziecka, które przyszło na świat w Kijowie. Natalia Oreiro staje po stronie Ukrainy? Wojna w Ukrainie trwa od 22 lutego. Przez te dni nasi sąsiedzi dzielnie bronią swojego kraju, mimo licznych ostrzeliwań i ataku nie tylko na kluczowe obiekty militarne. Świat z przerażeniem przygląda się działaniom Putina a krytyczne stanowisko wobec prezydenta Federacji zajmują najważniejsze osobistości świata polityki, ale także kultury i show-biznesu. Nic więc dziwnego, że oczy fanów gwiazdy "Zbuntowanego anioła" zwróciły się właśnie na nią. Co twierdzi w tej sprawie Natalia Oreiro, zwana "ulubienicą Putina"? Aktorka opublikowała kilka grafik, w których apelowała o pokój. Jedna z nich przedstawiała ludzi w kolorach flag obu walczących krajów, nad którymi znajdował się gołąbek pokoju. Następnie aktorka pokazała kolejną grafikę z hasłem: "pokój". Wciąż jednak Natalia Oreiro nie mówiła co sądzi o wojnie. Nie sprzeciwiała się otwarcie prezydentowi swojego nowego kraju i nie wsparła Ukraińców. Teraz postanowiła to zmienić? Serialowa Milagros ze "Zbuntowanego anioła" opublikowała zdjęcie małej Mii, dziewczynki, która urodziła się w dniu nalotów na Kijów. Zobacz także: Rosja zaatakowała wieżę telewizyjną w Kijowie. Nad głową dziennikarza TVN, Wojciecha...