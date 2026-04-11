Dominika Tajner znów znalazła się w centrum rozmów o prywatnym życiu Michała Wiśniewskiego. W nowym wywiadzie uczestniczka "Królowej przetrwania" ujawniła, że Pola Wiśniewska zablokowała ją na Instagramie, choć wcześniej miały poprawny, a nawet dobry kontakt. W tle są emocje po rozstaniu Michała i Poli, które muzyk oficjalnie potwierdził w zeszłym miesiącu. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

Dominika Tajner o blokadzie na Instagramie

Dominkika Tajner udzieliła wywiadu dla Plejady i mówi wprost, że została zablokowana przez Polę Wiśniewską na Instagramie. Taka decyzja ucina im możliwość kontaktu w mediach społecznościowych. To zaskakuje tym bardziej, że jeszcze niedawno relacja między kobietami miała być dość dobra.

Miałam dobry kontakt z Polą, ale teraz jestem zablokowana na Instagramie

W jej narracji wybrzmiewa też ważny kontekst. Tajner deklaruje, że rozumie, jak trudne bywa funkcjonowanie u boku Michała Wiśniewskiego. Jednocześnie zaznacza, że blokada nie musi wynikać z jednego konkretnego powodu, a raczej z emocji, jakie uruchamia atmosfera po rozstaniu i to, jak różne osoby układają sobie w tym czasie granice.

Wiem, co to znaczy być żoną Michała Wiśniewskiego. Naprawdę rozumiem, jakie to jest trudne. (...) To, że wspieram Michała, to nie oznacza, że stoję po czyjejś stronie

Dominika Tajner o Michale Wiśniewskim i ich relacji

Tajner konsekwentnie podtrzymuje, że mimo zakończonego związku łączy ją z Michałem przyjacielska relacja. Zwraca uwagę, że z zewnątrz może to dziwić, ale dla nich jest czymś naturalnym po latach wspólnego życia.

Ja się z Michałem przyjaźnię. Dla wielu osób jest to bardzo niezrozumiałe. Dla nas jest to zupełnie normalne, bo byliśmy ze sobą bardzo długo - powiedziała Dominika Tajner w wywiadzie dla Plejady

Wspomina też o mocnym, rodzinnym elemencie tej historii. Michał Wiśniewski miał odegrać ważną rolę w życiu jej syna, co do dziś wpływa na to, jak Tajner mówi o byłym mężu i dlaczego podkreśla szacunek, niezależnie od tego, jak potoczyło się ich małżeństwo.

On właściwie dla mojego syna był takim drugim tatą. Zawsze będę go za to szanować.

W tym samym wątku wraca temat przyczyn rozpadu jej związku z Wiśniewskim. Tajner przyznaje, że duży wpływ miały używki, ale zaznacza, że to etap, który ma przepracowany i nie chce do niego wracać. Jak widać relacje po rozstaniu mogą być skomplikowane, ale u niej nie sprowadzają się do publicznych rozliczeń.

Duży wpływ miały używki, ogromny wpływ. Natomiast nie ma co tego analizować. Mam to już przepracowane - podkreśliła Dominika Tajner

